Lilo & Stitch, ecco il teaser trailer

Il curriculum della Disney con gli adattamenti live-action è stato, nella migliore delle ipotesi, discontinuo. Alcuni hanno superato le aspettative, mentre altri hanno deluso i fan o hanno perso completamente il punto di ciò che i film animati originali si prefiggevano di fare.

Nel caso di Lilo & Stitch, tutto ciò che abbiamo visto finora dal film è stato esattamente ciò che i fan dell’Esperimento 626 speravano. Ora, è stato rilasciato un teaser trailer di 30 secondi, per quello che una volta era un’esclusiva Disney+, in cui l’adorabile Stitch scatena il caos su una spiaggia alle Hawaii.

Questa anteprima uscirà quasi sicuramente nei cinema prima di Oceania 2 questo fine settimana e un trailer completo potrebbe uscire in tempo per Mufasa: Il re leone. Stranamente, la Disney non ha ancora rilasciato il trailer di Biancaneve nonostante sia trapelato in qualità HD nel weekend.

Sono passati più di due decenni da quando è uscito Lilo & Stitch, ma il franchise è cresciuto in popolarità negli ultimi anni. Il personaggio ha ancora una presenza importante nei parchi a tema Disney ed è difficile non notare tutti i prodotti disponibili con le sembianze di Stitch.

Parlando dell’eredità duratura di Stitch, il creatore e doppiatore Chris Sanders ha recentemente affermato: “Mi piace che la storia e i personaggi siano durati. Desideravo che la storia e i personaggi avessero una resistenza duratura e sono davvero contento che sia così. Non ho mai smesso di dare la voce”. “Lo faccio per tutti i diversi spettacoli teatrali e le sfilate e tutto il resto, ed è bello, più volte all’anno, poter rivisitare quel personaggio”.

Il live action di Lilo & Stitch

Una rivisitazione in live action del classico animato Disney del 2002, Lilo & Stitch è la storia incredibilmente divertente e toccante di una ragazza hawaiana solitaria e dell’alieno fuggitivo che aiuta a ricucire la sua famiglia distrutta.

Diretto da Dean Fleischer Camp, il regista candidato all’Oscar dietro il lungometraggio animato Marcel the Shell with Shoes On, il film vede protagonisti Maia Kealoha, Sydney Elizebeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Hannah Waddingham, Chris Sanders, con Courtney B. Vance e Zach Galifianakis.

Lilo & Stitch è prodotto da Jonathan Eirich e Dan Lin, con Tom Peitzman e Ryan Halprin come produttori esecutivi. Il film arriverà nelle sale il 23 maggio 2025.