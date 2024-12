Scream 7 sceglie la star di Handmaid’s Tale per un ruolo sconosciuto

Una nuova star si è unita a Scream 7. L’imminente film horror è l’ultimo capitolo del franchise slasher degli anni ’90, che tornerà nelle sale nel 2022 con il sequel Scream, seguito da un sequel ambientato a New York City nel 2023. L’imminente Scream 7 vedrà il ritorno della star del franchise Neve Campbell nel ruolo della sopravvissuta di Ghostface, Sidney Prescott, dopo che l’attrice aveva abbandonato il precedente film a causa di una disputa sul salario. Il progetto sarà diretto dallo sceneggiatore originale Kevin Williamson, sulla base di una sceneggiatura di Guy Busick, che ha scritto i due precedenti episodi insieme a James Vanderbilt.

Secondo Deadline, la star di The Handmaid’s Tale Mckenna Grace si è unita al cast di Scream 7 in un ruolo ancora sconosciuto. L’attrice si unisce a un cast già composto da Isabel May di 1883, nel ruolo della figlia di Sidney Prescott, e da Celeste O’Connor e Asa Germann in ruoli non ancora noti.

Cosa significa questo per Scream 7

Finora, il nuovo film ha riunito un cast completamente nuovo intorno a Neve Campbell , dopo aver introdotto un quartetto di giovani sopravvissuti noti come i Core Four nei due precedenti episodi del franchise di Scream. Tuttavia, due di queste star non sono più coinvolte: Melissa Barrera, che interpretava Sam Carpenter, è stata licenziata in modo controverso dopo aver condiviso post sui social media a favore della Palestina, e Jenna Ortega, che interpretava Tara, la sorella di Sam, ha lasciato il progetto poco dopo.

Gli altri membri del Core Four sono i gemelli Chad e Mindy Meeks-Martin, interpretati da Mason Gooding e Jasmin Savoy Brown, nessuno dei quali è stato confermato a tornare in Scream 7 al momento in cui scriviamo.

Finora, ogni nuovo membro del cast ha avuto più o meno la stessa età dell’attore che interpreta la figlia di Sidney, il che sembra indicare che il nucleo centrale dei personaggi del nuovo film sarà costituito da adolescenti, proprio come i gruppi dell’originale Scream del 1996, di Scream 4 del 2011 e del sequel del 2022. Se il nuovo film seguirà la stessa struttura dei capitoli precedenti, è probabile che il nuovo personaggio di Mckenna Grace si riveli essere l’assassino di Ghostface o che perisca per mano del nuovo assassino armato di coltello che indossa il mantello.

Foto di copertina: Mckenna Grace arriva al 2023 Billboard Women In Music tenutosi allo YouTube Theater – Foto di imagepressagency via Depositphotos.com