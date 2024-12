Captain America: Brave New World, Harrison Ford parla dell’eredità di William Hurt

Grazie anche a ruoli in film come Star Wars e Indiana Jones, Harrison Ford è un’icona. Nessuno però si aspettava che si unisse anche ad un franchise come il MCU. Ebbene, con Captain America: Brave New World potrà aggiungere anche questa al suo lungo elenco delle cose fatte. Nel film, come noto, prende il posto del compianto William Hurt nel ruolo del Generale “Thunderbolts” Ross, solo che questa volta è diventato Presidente degli Stati Uniti… e si trasforma nell’Hulk rosso.

“Ero un po’ preoccupato di prendere il posto di Bill Hurt, che era un attore meraviglioso”, dice Ford in una nuova intervista a Empire. “Avevo l’ambizione di trovare il modo giusto di assumere questo personaggio dopo che il pubblico aveva visto altre persone farlo”. “Conosco solo in minima parte l’Universo Marvel – vivo in un altro universo – ma ho visto diversi film Marvel con attori meravigliosi, che apparentemente si divertivano”, ha continuato. “E ho pensato: “Beh, perché non io?””.

Definendo il suo ruolo di Hulk Rosso “solo un altro giorno in ufficio”, Ford ha spiegato: “Ho cercato di capire l’ambizione dei registi e di essere utile a loro. Non mi sono seduto a casa la sera dicendo: “Oh, cosa voglio fare quando mi trasformerò in Hulk?”. Non mi sembrava una proposta di recitazione terribilmente difficile”. Per il regista di Captain America: Brave New World, Julius Onah, avere Ford in questo film è stato “strabiliante” e vedere la leggenda del cinema trasformarsi in Hulk non è un’esperienza che dimenticherà presto e probabilmente neanche i fan dell’attore.

Quello che sappiamo sul film Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

Secondo quanto riferito, la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreterà la cattiva Diamondback, mentre ancora sconosciuto è il ruolo del villain interpretato da Giancarlo Esposito. Harrison Ford, invece, assume qui il ruolo di Thaddeus “Thunderbolt” Ross, che a quanto rivelato dal primo trailer si trasformerà ad un certo punto nel Hulk Rosso.

Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America. Ad ora, Captain America: Brave New World è indicato come uno dei titoli più importanti della Fase 5.

Anthony Mackie ha recentemente dichiarato che questo film è “10 volte più grande” della sua serie Disney+ e ha parlato della dinamica tra Cap e il nuovo Falcon, Joaquin Torres. “Sono in coppia alla pari“, ha scherzato. “Sono entrambi militari. Io ero il suo ufficiale comandante. Tra noi c’è più amicizia rispetto al modo in cui ammiravo Steve o al modo in cui non mi piaceva Bucky“.

“Questo film è un chiaro reset. Ristabilisce davvero l’idea di cosa sia e cosa sarà questo universo“, ha aggiunto Mackie. “Penso che con questo film, si stia ottenendo un chiaro, nuovo marchio di ciò che la Marvel vuoole essere nello stesso modo in cui hanno fatto con Captain America: The Winter Soldier“.

