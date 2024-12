Steven Spielberg: il prossimo film sarà un ritorno alle origini: lo sceneggiatore conferma il genere

Secondo lo sceneggiatore David Koepp, il prossimo film di Steven Spielberg segna un ritorno alle origini del regista. Sebbene sia ancora impegnato in un remake di Bullitt , si dice che il prossimo film di Spielberg riguarderà in qualche modo gli UFO e sarà una riunione per lui e Koepp, che hanno già lavorato insieme in Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo (2008), La Guerra dei Mondi (2005) e Jurassic Park (1993). Il prossimo film di Spielberg vanta un cast di tutto rispetto, con Emily Blunt, Colin Firth, Wyatt Russell, Josh O’Connor e Colman Domingo.

In una recente intervista a The Playlist, Koepp conferma che il prossimo film di Spielberg è effettivamente di genere fantascientifico. Pur stando attento a non divulgare alcun dettaglio sulla storia, lo sceneggiatore ha lasciato intendere che il film, che dovrebbe arrivare nelle sale nel 2026, segna un ritorno a un tono che ricorda i suoi film più vecchi. Guardate il commento di Koepp qui sotto:

“Sì, è una sorta di sci-fi… Beh, non lo so. Non dovrei dirlo. Ma sì, lo è. Si rifà forse a un tono diverso rispetto a [quello che ha fatto ultimamente]. Qualcosa che era solito fare e che non ha fatto per un po’”.

Cosa significa l’anticipazione di Koepp per il film sci-fi di Spielberg

È probabile che Spielberg non abbia realizzato un blockbuster fantascientifico ampiamente celebrato da un bel po’ di tempo. Ha realizzato Ready Player One nel 2018, ma è generalmente considerato uno dei suoi sforzi minori. Prima di allora, la sua ultima vera incursione nel genere come regista è stata La guerra dei mondi, che risale a quasi 20 anni fa.

Quando si parla di fantascienza, Spielberg ha sicuramente molti titoli di grande impatto. Ha diretto Minority Report nel 2002 e A.I. Intelligenza Artificiale nel 2001, e Jurassic Park può certamente essere considerato fantascienza. I primi titoli come E.T. l’extra-terrestre (1982) e Incontri ravvicinati del terzo tipo (1977) sono anche alcuni dei suoi film più iconici. Il commento di Koepp suggerisce che il pubblico non deve aspettarsi un film del tipo Ready Player One con il prossimo progetto, ma che sarà invece più vicino nel tono ad alcuni di questi titoli classici.