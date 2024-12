Shawn Levy parla del futuro del nuovo film di Star Wars

Il regista di Deadpool & Wolverine Shawn Levy ha rilasciato un intrigante aggiornamento sul suo prossimo film di Star Wars, mentre si vocifera che le riprese potrebbero iniziare nel settembre 2025. Il film di Shawn Levy su Star Wars è rimasto in “sospeso ” per anni, inizialmente ritardato a causa dello sciopero degli sceneggiatori. Levy è passato ad altri impegni, tra cui Deadpool e Wolverine, ma di recente sono circolate voci di movimento sul prossimo film di Star Wars.

Interrogato in merito in una conversazione con IndieWire, Levy è sembrato alludere al fatto che il suo prossimo progetto sarà Star Wars o un’altra collaborazione con Hugh Jackman e Ryan Reynolds, un film sulla Boy Band che Reynolds sta scrivendo.

Powered by

“Poiché ‘Deadpool & Wolverine’ è stato così appagante, sono felicemente aperto a qualsiasi cosa ci sia dopo. E sì, c’è un film di “Star Wars” che sto sviluppando, in realtà con il nostro sceneggiatore di “Adam Project” Jonathan Tropper. Non si sa mai cosa diventerà innegabile e verrà realizzato in seguito”.

Il commento di Levy arriva subito dopo le recenti notizie riportate da Jeff Sneider, insider di Hollywood, secondo cui Levy avrebbe tenuto aperto uno spiraglio per iniziare le riprese di Star Wars nel settembre 2025. Secondo altre voci, il film di Levy sarebbe il film misterioso previsto per il dicembre 2027.

I commenti di Shawn Levy si adattano alle intriganti voci sul suo film di Star Wars

Le ultime dichiarazioni di Levy alimenteranno certamente le speculazioni sul fatto che il suo film sarà il prossimo a uscire dal cancello, ora che The Mandalorian & Grogu hanno terminato le riprese. Secondo Sneider, la Rey di Daisy Ridley tornerà come personaggio di sfondo, una figura di mentore nel Nuovo Ordine Jedi. La Ridley è nota per essere la chiave delle speranze di Lucasfilm in Star Wars, e si dice che sia considerata l’unica risorsa cinematografica comprovata dopo che i personaggi della trilogia originale sono stati uccisi durante i sequel.

Ma i commenti di Levy introducono anche una nota di cautela. Ha molti altri impegni ed è del tutto possibile che finisca per girare prima Boy Band, il che significherebbe che Star Wars subirà un altro ritardo. È lecito supporre che una decisione sarà presa entro la Star Wars Celebration, quando ci sarà sicuramente un annuncio ufficiale.