Simon Rex con Octavia Spencer e Ariana DeBose nel cast di Tow

Simon Rex (Red Rocket) si unirà a Rose Byrne, Octavia Spencer, Ariana DeBose, Dominic Sessa e Demi Lovato nel film di Stephanie Laing, Tow, attualmente in produzione.

Tow racconterà la vera storia di Amanda Ogle, una donna di Seattle che vive nella sua macchina e che ha lottato per riscattare dall’inferno dei carri attrezzi la sua automobile tenuta sotto sequestro per una cifra di $ 21.634. Ogle è anche produttore esecutivo.

La sceneggiatura originale è scritta da Jonathan Keasey, Brant Boivin e Annie Weisman. L’Exchange ha acquisito i diritti di vendita internazionali e CAA Media Finance rappresenterà il mercato nazionale.

Vedremo prossimamente Simon Rex nel debutto alla regia di Zoe Kravitz, Blink Twice, per Amazon MGM Studios, al fianco di Channing Tatum. Recita inoltre al fianco di Sydney Sweeney, Paul Walter Hauser e Halsey in Americana della Lionsgate, presentato in anteprima mondiale al SXSW. Apparirà inoltre al fianco di Bryan Cranston e Allison Janney nel film di Jon S. Baird Everything’s Going to Be Great per la Lionsgate; così come il film misterioso della Lionsgate Greedy People con Joseph Gordon-Levitt e Lily James; e Operation Taco Gary’s, che ha prodotto e di cui guiderà il cast insieme a Jason Biggs, Dustin Milligan, Brenda Song e Arturo Castro. Presto inizierà la produzione di Easy Waltz di Nic Pizzolatto con Vince Vaughn e Al Pacino.