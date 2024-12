So cosa hai fatto l’estate scorsa: il pescatore torna nella prima immagine BTS ufficiale

La Sony Pictures ha annunciato che le riprese del sequel di So cosa hai fatto l’estate scorsa sono ufficialmente in corso e abbiamo una prima immagine del dietro le quinte che mostra un uncino dall’aspetto familiare.

Ben Willis, alias Il Pescatore, è stato il cattivo apparentemente imprendibile della trilogia originale. Ritenuto un uomo normale che ha deciso di vendicarsi del gruppo di adolescenti che lo aveva dato per morto nel primo film, è sopravvissuto a ogni sorta di carneficina nei due sequel senza alcuna spiegazione.

Powered by

Lo studio ha anche confermato che sia Jennifer Love Hewitt che Freddie Prinze Jr. riprenderanno i rispettivi ruoli di Julie James e Ray Bronson, ma non si fa menzione di Sarah Michelle Gellar.

La scorsa settimana, la star di Buffy l’ammazzavampiri ha postato una foto su Instagram dal set, facendo ipotizzare un suo ritorno nei panni della reginetta di bellezza Helen Shivers… nonostante sia stata definitivamente uccisa nel film originale.

Camila Mendes, attrice di Riverdale, si è recentemente separata dal prossimo slasher “requel” dopo aver firmato per interpretare la protagonista femminile del film Masters of the Universe di Amazon MGM Studios e Mattel Films, in cui interpreterà Teela. Madelyn Cline, Sarah Pidgeon, Tyriq Withers e Jonah Hauer-King sono ancora a bordo per ruoli di supporto in IKWYDLS, ma i dettagli sui personaggi non sono stati resi noti.

I Know What You Did Last Summer ha già avuto un paio di sequel, I Still Know What You Did Last Summer e I’ll Always Know What You Did Last Summer, ma nessuno dei due ha avuto lo stesso successo del primo, quindi non sorprende che la Sony voglia prendere spunto dalla nuova trilogia di Halloween e ignorare tutto ciò che è venuto dopo l’originale.

Anche Prime Video ha realizzato uno spin-off per il piccolo schermo nel 2021, ma la serie è stata cancellata dopo una sola stagione.

Jennifer Kaytin Robinson (Do Revenge, Someone Great) ha firmato la regia del nuovo film, mentre Leah McKendrick (Deviant Love; M.F.A.) ha scritto la sceneggiatura, basata su un’idea originale di sequel sviluppata insieme alla Robinson.

Production is underway for #IKnowWhatYouDidLastSummer. Exclusively in theatres this summer. pic.twitter.com/2mRBbXyMeC — I Know What You Did Last Summer (@IKWYDLS_Movie) December 3, 2024

“Un anno dopo aver investito un pescatore e averne gettato il corpo in acqua, quattro amici si ritrovano quando Julie (Jennifer Love Hewitt) riceve una lettera spaventosa che le dice che il loro crimine è stato visto. Mentre insegue il responsabile della lettera, Barry (Ryan Phillippe) viene investito da un uomo con un gancio da carne. Da lì in poi, la carneficina non fa che aumentare, mentre l’assassino con l’uncino continua a perseguitare Julie, Helen (Sarah Michelle Gellar) e Ray (Freddie Prinze Jr.)”.

Il sequel di I Know What You Did Last Summer, ancora senza titolo, arriverà nelle sale il 18 luglio 2025.