So cosa hai fatto l’estate scorsa: il reboot riceve un aggiornamento “micidiale” da Jennifer Love Hewitt

“Mi sembra che il pubblico attuale si chieda: “Cosa state aspettando, eh?”” è quanto ha dichiarato l’icona e tesoro nazionale Jennifer Love Hewitt a proposito dell’attesa che cresce continuamente intorno al sequel di So cosa hai fatto l’estate scorsa, diretto da Jennifer Kaytin Robinson. In una recente conversazione con Parade, la star di 9-1-1 ha parlato dell’atteso film horror che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso, desideroso di ulteriori informazioni. L’attrice non ha ancora rivelato se tornerà sullo schermo per il prossimo capitolo dell’amata serie di slasher, ma le cose sembrano piuttosto positive, con la star che ha stuzzicato: “Siamo così vicini, non dirò altro”.

Dalle parole che ha condiviso con i media, non sembra che siano l’interesse o il desiderio a tenerla lontana dal set del film della Sony, ma piuttosto problemi di programmazione. L’ex star di Ghost Whisperer è attualmente impegnata sul set del procedurale della ABC, 9-1-1, che sembra essere un po’ d’intralcio. “È una cosa molto delicata”, ha detto la Hewitt a proposito della gestione dei due impegni, ‘perché stiamo cercando di gestire il programma del 9-1-1 e quello del film, quindi stiamo solo cercando di capirlo e di farlo accadere’.

Determinata a rimanere fedele a se stessa e al fandom che ha permesso alla serie di film di vivere una rinascita a quasi 30 anni dall’uscita dell’originale sugli schermi nel 1997, la Hewitt ha spiegato.

“Se devo tornare 27 anni dopo, non voglio esserci solo per cinque secondi, non voglio che sia solo una cosa del tipo: ‘Oh, beh, ecco il fantasma di So cosa hai fatto in passato, eccola qui’. Quindi voglio essere in grado di ritagliarmi del tempo per essere davvero presente per le persone e per far sì che sia importante. Quindi ci stiamo lavorando. Ci siamo quasi. L’annuncio sarà così emozionante quando avverrà, anche per me, e spero che sia presto”.

Chi è già confermato per “So cosa hai fatto l’estate scorsa”?

Mentre aspettiamo di sapere cosa succederà tra la Hewitt e il team che si occupa di I Know What You Did Last Summer, sappiamo che il suo collega Freddie Prinze Jr. è pronto a riprendere il suo ruolo dai due film originali come Ray Bronson. Oltre alla speranzosa aggiunta della protagonista, si sta manifestando anche il ritorno di Brandy Norwood, sopravvissuta agli eventi del secondo film, So ancora cosa hai fatto l’estate scorsa, e che sarebbe un vero errore non includere nel seguito – sempre che sia d’accordo. Il resto del cast è composto da una formazione già annunciata che comprende Madelyn Cline, Jonah Hauer-King, Chase Sui Wonders, Sarah Pidgeon, Tyriq Withers, Lola Tung, Austin Nichols e Nicholas Alexander Chavez.