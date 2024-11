Your Friendly Neighborhood Spider-Man: il teaser svela la familiare canzone a tema dello show e uno Spidey in streaming

Per la prima volta in un decennio, Spider-Man ha riportato la Marvel in uno degli eventi più iconici di New York, la Macy’s Thanksgiving Day Parade, per celebrare le sue radici e quelle della Marvel a New York, la patria della Marvel e dei suoi 85 anni di storia del fumetto.

Alcuni filmati ufficiali del carro del Folletto sono stati condivisi sui social media insieme a un’anticipazione della serie animata Your Friendly Neighborhood Spider-Man del mese prossimo.

In questo, apprendiamo che l’eroe trasmette le sue avventure in streaming ai suoi sostenitori (è un adolescente, quindi è un’idea che si può seguire) e sentiamo un po’ della classica sigla degli anni ’60, anche se con un tocco di modernità.

I Marvel Studios/Marvel Animation non hanno ancora rilasciato un trailer, ma immaginiamo che sia imminente visto che mancano solo due mesi alla prima di Your Friendly Neighborhood Spider-Man.

Jeff Trammell (Craig of the Creek) è il capo sceneggiatore di Your Friendly Neighborhood Spider-Man e all’inizio di quest’anno ha condiviso alcune informazioni su ciò che i fan possono aspettarsi dal ritorno del web-slinger nell’animazione.

“Vorrei rispondere con un cliché, ‘Aspettatevi l’inaspettato’, ma, onestamente, penso che possiate aspettarvi Your Friendly Neighborhood Spider-Man”, ha detto. “Se ne va in giro per New York; non è un’enorme avventura intergalattica”.

“È lui alle sue radici e ci sono molte cose che noi, come fan, prendiamo a prima vista e pensiamo: ‘Oh sì, conosco questa parte della storia’. È stato davvero divertente scavare in questa storia: “Forse non sai tutto”. Ci sono delle sorprese e non vedo l’ora di scoprirle. È stato davvero divertente sovvertire le aspettative che sono state costruite per così tanto tempo”, ha aggiunto Tramell.

Swinging in from the #MacysParade! See Spider-Man return to the parade for the first time since 2014 and check him out next year in Marvel Animation’s all new series #YourFriendlyNeighborhoodSpiderMan, premiering January 29 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/ZbI8HU6d2E — Spider-Man (@SpiderMan) November 28, 2024

Cosa c’è da sapere su Your Friendly Neighborhood Spider-Man

La serie Disney+ prodotta dai Marvel Studios è una serie animata che segue Peter Parker nel suo percorso per diventare un eroe, con un viaggio mai visto prima e uno stile che celebra le prime radici fumettistiche del personaggio.

Il cast di Your Friendly Neighborhood Spider-Man comprende Hudson Thames, Colman Domingo, Eugene Byrd, Grace Song, Zeno Robinson, Hugh Dancy e Charlie Cox. Non sono stati forniti dettagli sui personaggi, anche se sappiamo che Thames interpreterà Spider-Man, Domingo è stato scritturato come Norman Osborn e, ovviamente, Cox tornerà come Daredevil.

Your Friendly Neighborhood Spider-Man debutterà su Disney+ il 29 gennaio 2025.