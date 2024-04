Spider-Man 4: i Marvel Studios avrebbero fissato la data di inizio riprese, hanno già trovato un regista?

Abbiamo un altro grande aggiornamento su Spider-Man 4, questa volta riguardante la data di inizio delle riprese dell'atteso sequel No Way Home e se i Marvel Studios e la Sony Pictures sono riusciti a trovare un regista...

Sono passati quasi tre anni dall’uscita di Spider-Man: Far From Home. Dopo i flop di Morbius e Madame Web, la Sony Pictures è comprensibilmente desiderosa di riportare nelle sale il suo più grande produttore di soldi, e questo potrebbe accadere prima del previsto.

Secondo lo scooper Daniel Richtman, il piano attuale prevede che le riprese di Spider-Man 4 inizino a fine settembre. Con una produzione senza intoppi e una tempistica abbastanza rapida, questo potrebbe portare il film tra noi già l’anno prossimo. Per contestualizzare, Spider-Man: Far From Home ha iniziato le riprese nel luglio 2018 ed è uscito con recensioni entusiastiche meno di un anno dopo.

Il problema è che Spider-Man 4 non ha ancora un regista. Richtman ribadisce che non c’è nessun regista, ma conferma che i Marvel Studios e la Sony Pictures hanno fatto un’offerta a qualcuno. Drew Goddard e Justin Lin sono tra i nomi presumibilmente in lizza per il prossimo capitolo, anche se potrebbero esserci altri contendenti (soprattutto perché Drew Goddard ha recentemente firmato per scrivere e dirigere un reboot di Matrix).

Abbiamo sentito che Peter Parker potrebbe fare squadra con Daredevil e Ant-Man per combattere il Kingpin, ma si è parlato anche di una sorta di componente multiverso della storia che coinvolga gli Spider-Men di Tobey Maguire e Andrew Garfield.

In ogni caso, ci aspettiamo che questo film getti le basi per un ruolo chiave del web-slinger nei prossimi film dei Vendicatori (dove dovrebbe essere uno dei protagonisti).

Cosa aveva detto Tom Holland su Spider-Man 4 ?

“Tutto quello che posso dire è che ci siamo attivamente impegnati in conversazioni su come potrebbe essere una quarta interpretazione del mio personaggio“, ha dichiarato Tom Holland lo scorso novembre. “Se riusciremo o meno a trovare un modo per rendere giustizia al personaggio è un’altra cosa“.

“Mi sento molto protettivo nei confronti di Spider-Man“, ha continuato l’attore. “Mi sento molto, molto fortunato per il fatto che siamo stati in grado di lavorare su un franchise che è migliorato ad ogni film, che ha avuto più successo ad ogni film, cosa che credo sia davvero rara, e voglio proteggere la sua eredità. Quindi, non ne farò un altro per il gusto di farne un altro. Dovrà essere degno del personaggio“. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti non appena li avremo.