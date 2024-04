The Peacemaker – Stagione 2: James Gunn svela perché era sul set il primo giorno!

Di recente, John Cena ha partecipato a una trasmissione su ESPN per promuovere WrestleMania XL e il wrestler-attore ha raccontato che le riprese della seconda stagione di The Peacemaker sarebbero iniziate dopo aver terminato quelle di Head of State, in cui recitano anche Priyanka Chopra e Idris Elba.

Questo è successo solo pochi giorni fa, quindi sembra che per John Cena non sia rimasto molto da girare o che si unirà alle riprese in un secondo momento, visto che James Gunn ha rivelato sui social media che le riprese della seconda stagione di Peacemaker sono iniziate oggi. Oggi però a distanza di un solo giorno il regista ha rivelato di essere il regista del primo episodio della seconda stagione di Peacemaker.

Dopo una sosta in Norvegia per le scene di Fortress of Solitude, le riprese di Superman si stanno svolgendo presso i Trilith Studios di Atlanta, in Georgia, e all’orizzonte si profila una ripresa in loco a Cleveland.

La prima stagione di The Peacemaker è stata girata in Canada, ma non sappiamo dove si svolgeranno le riprese della seconda stagione. Se dovessimo tirare a indovinare, pensiamo che anche la seconda stagione dello show sarà girata ad Atlanta, come si diceva in precedenza nel sito di wrestling PWInsider.

Se i Trilith Studios sono anche il palcoscenico utilizzato per la seconda stagione di The Peacemaker, ciò permetterà a James Gunn di andare facilmente avanti e indietro. Tuttavia, questa notizia probabilmente non farà piacere a molti fan della DC Comics, che vorrebbero che tutta l’attenzione di James Gunn si concentrasse su Superman.

Gunn è lo showrunner della serie, avendo scritto tutti gli episodi della prima stagione di Peacemaker e dirigendo anche 5 degli 8 episodi.

Le riprese di The Peacemaker – Stagione 2 si svolgeranno da quest'estate e dureranno dunque fino all'inverno, un periodo che dunque renderà improbabile la partecipazione a questa stagione di James Gunn in qualità di regista. Egli ha poi rivelato di aver scritto tutta la seconda stagione, ma in quanto impegnato sul set di Superman difficilmente sarà in grado di dirigere qualche episodio se non almeno un paio verso l'autunno.

Chi ci sarà in The Peacemaker – Stagione 2?

La prima stagione di James Gunn ha visto protagonisti John Cena nel ruolo di Peacemaker, Danielle Brooks nel ruolo di Leota Adebayo, Jennifer Holland nel ruolo di Emilia Harcourt, Freddie Stroma nel ruolo di Adrian Chase/Vigilante, Steve Agee nel ruolo di John Economos, Chukwudi Iwuji nel ruolo di Murn, Robert Patrick nel ruolo di Auggie Smith/White Dragon e altri ancora. Non è chiaro quali personaggi torneranno nel prossimo capitolo, ma James Gunn ha già detto che ha intenzione di stabilire più collegamenti con la DC nel prossimo capitolo, dopo le apparizioni a sorpresa di Ezra Miller e Jason Momoa nel finale della prima stagione. James Gunn, tuttavia, ha anche affermato che quasi tutto il cast ritornerà nella seconda stagione.