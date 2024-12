Superman: è stato David Corenswet a insistere per i boxer rossi

Quando i DC Studios hanno annunciato la loro lista per Chapter One: Gods and Monsters, abbiamo appreso che il DCU sarebbe iniziato con Superman: Legacy. Da allora, il regista James Gunn ha eliminato “Legacy” dal titolo, ma non ha ancora spiegato perché.

Parlando con ComicBook.com sul set di Superman all’inizio di quest’estate, lo sceneggiatore e regista del reboot ha detto: “Penso che abbia ancora quell’aspetto di ‘Legacy’. Facciamo questa cosa chiamata ‘pre-mortem’ prima di iniziare le riprese”.

“Entriamo in una stanza con me e tutti i responsabili dei dipartimenti e diciamo, ‘Diciamo che questo film è un colossale errore. Scopriamo tra due anni, quando uscirà, che andrà terribilmente male. Cosa stiamo facendo adesso di cui non stiamo parlando, che stiamo facendo che renderà questo film sbagliato?'”

“Questa situazione dà la possibilità a tutte le parti coinvolte di dire la loro, che si tratti della sceneggiatura, del casting, del modo in cui i dipartimenti non comunicano tra loro”, ha continuato Gunn. “Tutti sono autorizzati, dai trasporti a qualsiasi cosa, sono tutti autorizzati a dire ciò che pensano. E l’ho trovato estremamente utile”.

È stato durante quelle conversazioni che il co-CEO dei DC Studios ha concluso che Superman: Legacy potrebbe dare al pubblico un’idea sbagliata su ciò che spera di vedere in questo film. “Una delle cose era, ho pensato che forse il titolo… aveva una sensazione di guardare al passato, e questo non riguarda il guardare al passato, riguarda il guardare al futuro”, ha detto al sito. “Quando vedi il film, capisci da dove viene ‘Legacy’ perché, di nuovo, riguarda Clark e il suo rapporto con la sceneggiatura… e di chi è l’eredità, in realtà?”

Superman stesso, David Corenswet, ha insistito per i boxer rossi

Mentre Superman potrebbe non riguardare il guardare al passato, Gunn sta rendendo omaggio al look classico dell’Uomo d’Acciaio sulla pagina incorporando i suoi iconici – e spesso sorprendentemente divisivi – boxer rossi. Ammettendo che inizialmente aveva scelto di non usarli, il regista ha insistito nel cercare di trovare un modo per farli funzionare. Tuttavia, è stato Superman stesso, David Corenswet, a convincerlo a usarli.

“Stavamo provando tutte queste diverse versioni e abbiamo fatto dei test sullo schermo con e senza boxer. E una delle cose che David ha detto è che Superman vuole che i bambini non abbiano paura di lui”, ha ricordato Gunn. “È un alieno. Ha questi poteri incredibili. Spara raggi dagli occhi, può far saltare in aria il camion. È incredibilmente potente, potrebbe essere considerato spaventoso, vuole che le persone lo apprezzino. Vuole essere un simbolo di speranza e positività.”

“Si veste come un wrestler professionista, si veste in un modo che fa sì che le persone non abbiano paura di lui, che lo dimostri,” ha aggiunto il regista. “Questo mi ha davvero colpito.” “E penso che cercare di fingere che il costume di Superman non abbia un po’ di frivolezza, alla base, cercare di renderlo serio, è sciocco perché è un supereroe. È il primo, dai colori vivaci, ed è quello che è. Quindi è lì che siamo arrivati ​​e, alla fine, siamo tutti arrivati ​​a un punto in cui quasi tutti eravamo d’accordo,” ha concluso.

Cosa sappiamo di Superman?

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.