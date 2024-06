The Boys: lo showrunner Eric Kripke sui reclami “Woke”: “Andassero a guardare qualcos’altro”

L’adattamento di The Boys di Prime Video può essere noto per la sua estrema violenza, l’umorismo oscuro e le parodie dei fumetti, ma non ha mai evitato di includere satira sociopolitica, e lo spettacolo ha probabilmente guadagnato più attenzione per la sua violenta distruzione dell’estrema destra americana.

Lo showrunner Eric Kripke è sempre stato molto schietto su cosa – e su chi – mira la serie, e la scrittura si è rivelata quasi preveggente con i suoi parallelismi e con gli eventi attuali. Ad esempio, l’imminente quarta stagione vede Homelander sotto processo per aver ucciso pubblicamente un manifestante nel finale della terza stagione, e lo spettacolo ritorna sui nostri schermi poco dopo le numerose condanne dell’ex presidente Donald Trump.

“È successo ormai quasi ogni stagione, e a volte li scriviamo quasi due anni prima che vadano in onda e ancora una volta scopriamo che le notizie riflettono accuratamente ciò di cui stiamo parlando”, dice Kripke a THR. “Non è uno spoiler dire che il primo episodio [della quarta stagione], Homelander [interpretato da Antony Starr] è sotto processo. Una grande preoccupazione è ‘Puoi condannare qualcuno così potente per un crimine?’ E cosa significa questo per i vari sostenitori o per le persone che lo protestano? Sapevo che sarebbe venuto fuori durante il processo a Trump? Certo che no. Ma scriviamo ciò di cui o abbiamo paura o ci siamo incazzati l’anno scorso, riguardo alla terza stagione, ‘Come fai ad essere così preveggente con i poliziotti e l’eccessivo controllo nei quartieri neri?’ Ebbene, è stato un problema per oltre 100 anni. Era un problema cinque anni fa e, sfortunatamente, sarà un problema tra cinque anni. È sempre la stessa merda.”

Kripke ha anche risposto alla critica che lo spettacolo ha ricevuto per essere stato troppo “woke”. “Ho chiaramente una prospettiva, e non sono timido nel mettere quella prospettiva nello show. Chiunque voglia chiamare lo show ‘woke’ o qualcosa del genere, va bene. Andassero a guardare qualcos’altro. Ma certamente non mi scuserò per quello che stiamo facendo. Alcune persone che lo guardano pensano che Homelander sia l’eroe.”

La trama della quarta stagione di The Boys

Nella quarta stagione, il mondo è sull’orlo del baratro. Victoria Neuman è più vicina che mai allo Studio Ovale e sotto il controllo di Patriota, che sta consolidando il suo potere. Billy Butcher, a cui restano solo pochi mesi di vita, ha perso sia il figlio di Becca sia il suo ruolo di leader dei The Boys. Il resto della squadra è stanco delle sue bugie. La posta in gioco sarà più alta del solito e loro dovranno trovare un modo per collaborare e salvare il mondo, prima che sia troppo tardi.

The Boys vede protagonisti Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit e Cameron Crovetti. Si uniranno per la quarta stagione anche Susan Heyward, Valorie Curry e Jeffrey Dean Morgan.

The Boys è basata sul fumetto certificato bestseller dal New York Times, creato da Garth Ennis e Darick Robertson, qui in veste anche di executive producer, e sviluppato dall’executive producer e showrunner Eric Kripke. Tra gli altri executive producer si annoverano anche Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Phil Sgriccia, Craig Rosenberg, Ken F. Levin, Jason Netter, Paul Grellong, David Reed, Meredith Glynn e Michaela Starr. The Boys è prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television Studios, in collaborazione con Kripke Enterprises, Original Film e Point Grey Pictures.