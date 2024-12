Superman, primo spot tv mentre Creature Commandos rivelano un nuovo aspetto di Clayface del DCU

Il primo trailer di Superman è stato rilasciato all’inizio di questa settimana – potete vederlo qui nel caso in cui abbiate vissuto sotto una roccia a forma di Kryptonite – e gli spot televisivi del film stanno già andando in onda sulla televisione statunitense.

Non ci sono nuovi filmati (e il film deve ancora essere rilasciato ufficialmente), ma il promo qui sotto è stato mostrato durante il Saturday Night Live sulla NBC. Warner Bros. e DC Studios non stanno badando a spese e saremmo scioccati se Superman non ricevesse uno spot televisivo del Super Bowl l’anno prossimo.

In effetti, l’inizio di febbraio sarebbe un ottimo momento per dare un nuovo sguardo al reboot, visto che è in arrivo a luglio. Con le voci che si rincorrono sul primo trailer di The Fantastic Four: First Steps debutterà durante il Big Game, i due film potrebbero essere testa a testa prima del previsto.

Non resta che aspettare e vedere, e dopo che il trailer ha battuto ogni record, è un’ottima idea mettere in circolazione un teaser di 30 secondi come questo per sensibilizzare coloro che potrebbero non averlo visto online.

Per quanto riguarda le notizie relative al DCU, e per risparmiarvi un ulteriore click, abbiamo anche alcune nuove immagini dell’episodio di questo giovedì di Creature Commandos. Sono degne di nota perché ci permettono di dare il miglior sguardo a Clayface, un cattivo che avrà un film tutto suo nel 2026.

La serie animata è stata prodotta molto prima che il progetto fosse approvato dai DC Studios, quindi non sappiamo come le due cose saranno collegate e se questo Clayface sarà lo stesso che vedremo nel film di Mike Flanagan.

Naturalmente, diversi personaggi hanno ricoperto questo ruolo sulla pagina, quindi il Clayface che sembra si scontrerà con Rick Flag Sr. ed Eric Frankenstein non sarà necessariamente al centro dell’uscita del cattivo di Batman sul grande schermo tra un paio d’anni.