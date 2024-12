Spider-Man 4: Amy Pascal risponde alle voci che vedono Anya Taylor-Joy nei panni della Gatta Nera

Ancora una volta, in rete si parla di una possibile presenza della Gatta Nera in Spider-Man 4. È da un po’ di tempo che si sentono voci simili e la notizia che Anya Taylor-Joy è in lizza per un ruolo nel film sembra aver generato una nuova ondata di speculazioni.

L’introduzione della Gatta Nera nel seguito di Spider-Man: No Way Home ha perfettamente senso.

Nessuno ricorda chi sia Peter Parker e i fumetti hanno stabilito che, almeno all’inizio, Felicia non ha alcun interesse per l’uomo sotto la maschera. Dopo la perdita di MJ, il Wall-crawler si dirige verso un percorso oscuro e la Gatta Nera lo faciliterebbe sicuramente dopo avergli messo gli artigli addosso.

Amy Pascal, produttrice del franchise diSpider-Man, è stata interpellata direttamente sulle voci relative a Taylor-Joy/Gatto Nero durante un recente evento stampa e ha risposto: “Sarebbe fantastica. È fantastica, [ma] non siamo ancora a quel punto. Ci sono molti personaggi femminili fantastici, ma non posso parlare di tutto questo”.

Sta facendo l’evasiva o sta semplicemente snocciolando la risposta che ci si aspetta da una domanda su un pettegolezzo fasullo? È difficile dirlo, anche se forse riusciremo a fare un po’ di chiarezza.

Questo fine settimana, The Cosmic Circus ha condiviso un altro dei suoi rumor e ha menzionato: “Ho sentito che [Gwen Stacy] era stata programmata per essere introdotta come nuova protagonista femminile della trilogia mentre Peter entrava al college e sostituire per un po‘ la MJ di Zendaya, ma è stato un po’ di tempo fa”.

Non si tratta di una nuova voce, anche se è possibile che la star di The New Mutants e Furiosa: A Mad Max Saga sia stata scelta per interpretare Gwen e non Felicia Hardy.

Tuttavia, di recente ci è stato detto che i Marvel Studios hanno preso in considerazione l’idea di prendere spunto da Spider-Man: The Animated Series facendo di Felicia una compagna di classe di Peter Parker alla ESU che è anche la vigilante Black Cat. Questo potrebbe spiegare perché si è ipotizzato che la nuova protagonista femminile sia Gwen mentre, in realtà, si tratta di una nuova versione della ladra preferita dai fan.

Per molti fan, l’introduzione di Spider-Gwen avrebbe forse più senso, ma si tratta di un personaggio prezioso di cui la Sony potrebbe non voler dare il pieno controllo ai Marvel Studios. La Gatta Nera, invece, è un personaggio che da anni si cerca di inserire in un film “spin-off”, senza riuscirci.

Spider-Man 4 è stato ufficialmente datato per il 26 luglio 2026, con il regista di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli Destin Daniel Cretton alla guida di una sceneggiatura scritta da Chris McKenna e Erik Sommers.

Potete ascoltare i commenti di Pascal per intero qui sotto.