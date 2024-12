James Gunn rivela come CLAYFACE sia stata una scelta e cosa significhi per The Batman – Parte II

All’inizio del mese abbiamo appreso che un film su Clayface arriverà nelle sale l’11 settembre 2026. Mike Flanagan, autore di Midnight Mass e Doctor Sleep, ha scritto la sceneggiatura, anche se al momento non sono previsti né un regista né una star.

Poco dopo la diffusione della notizia, il co-CEO dei DC Studios e regista di Superman, James Gunn, ha confermato sui social media: “Oggi i [DC] Studios hanno dato una notizia entusiasmante: [Clayface], una storia del DCU tratta da una sceneggiatura di Mike Flanagan, è stata ufficialmente autorizzata. Clayface debutterà nel 2026”.

Sebbene Clayface rientri certamente nella parte “Mostri” di “Gods and Monsters”, molti fan si sono chiesti come mai sia in arrivo prima di progetti come Swamp Thing e Boster Gold, ad esempio.

Parlando con io9, il regista ha spiegato che il progetto è in lavorazione da più tempo di quanto si pensi.

“Non avevo intenzione di fare un film su Clayface”, ha esordito. “Mike è arrivato. Mi ha proposto un’idea meravigliosa. Mi sono detto: ‘Accidenti, non posso credere che tu mi abbia convinto a fare un film su Clayface’. Ma deve scrivere la sceneggiatura e chissà come funzionerà”.

“Va e scrive la sceneggiatura. La prima stesura è ottima. La seconda bozza è ancora meglio. E poi mi sono detto: ‘Facciamolo’”, ha continuato Gunn. “Così abbiamo trovato un posto per questo, perché se c’è del materiale di qualità, possiamo trovare un modo per inserirlo”.

Spiegando cosa significa che Clayface uscirà il mese prima di The Batman – Part II di Matt Reeves, ha detto: “Beh, voglio dire, Clayface è nel DCU, quindi non importa”. Resta da vedere se il Cavaliere Oscuro del DCU apparirà o meno, soprattutto perché sembra che i lavori su The Brave and the Bold procedano a rilento.

James Gunn ha poi ribadito che non tutti i film e le serie televisive di cui abbiamo sentito parlare sono garantiti.

“Ci sono un sacco di cose di cui si parla che non ho dato il via libera e non ho dato l’ok ”, ha spiegato. “Alcune di queste sono vere in termini di sviluppo, altre non lo sono. [E solo perché sono in fase di sviluppo, non significa che farò quel film. Ci sono molte cose su cui la gente sembra contare e su cui potrebbe non essere saggio contare”.

