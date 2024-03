Uscito a novembre in sala, The Marvels (qui la recensione) ha guadagnato appena 206,1 milioni di dollari al botteghino mondiale, ben lontano dagli 1,1 miliardi di dollari del suo predecessore del 2019, Captain Marvel. Il sequel ha riunito Carol Danvers, Kamala Khan e Monica Rambeau per un team-up divertente, anche se dimenticabile. Le recensioni sono state per lo più positive, ma la sua scarsa performance al botteghino farà probabilmente sì che i Marvel Studios si allontanino dall’idea di realizzare un terzo capitolo.

Parlando con People, l’interprete di Monica Rambeau, Teyonah Parris ha condiviso la sua opinione sui fallimenti finanziari di The Marvels. “Penso che si sia parlato molto e che la gente non l’abbia visto“, dice l’attrice. “Quindi è frustrante, quando le persone commentano cose di cui non hanno realmente fatto esperienza“. L’attrice ha aggiunto che “ci sono molte persone che hanno dedicato molto del loro tempo, del loro spirito e del loro talento a portare avanti questo progetto“.

“Spero che la gente faccia un tentativo, vedendolo o rivedendolo. Se non vi piacciono i primi 10 o 15 minuti, è giusto così. Il vostro tempo è prezioso. Ma noi facciamo questi film in modo che possano essere una fuga dal mondo reale in un momento di leggerezza, gioia e fantasia“. “Non deve piacervi per forza qualcosa“, ha aggiunto l’attrice, “ma dategli una possibilità vedendolo e formandovi una vostra opinione. E se lo avete fatto, allora è giusto. È così che vi sentite, e io non posso negarvelo“.

The Marvels: il cast del film

Il sequel con protagonista il premio Oscar Brie Larson, è sceneggiato da Megan McDonnell, sceneggiatrice dell’acclamata serie WandaVision. Sfortunatamente, Anna Boden e Ryan Fleck, registi del primo film, non sono tornati dietro la macchina da presa: il sequel, infatti, è diretto da Nia DaCosta, regista di Candyman. Nel cast ci sono anche Iman Vellani (Ms. Marvel) e Teyonah Parris (Monica Rambeau, già apparsa in WandaVision). L’attrice Zawe Ashton, invece, interpreta il villain principale. Il film è uscito in sala dall’ 8 novembre 2023 ed è su Disney+ dal 7 febbraio.