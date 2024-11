The Conjuring: Vera Farmiga condivide un toccante addio al franchise

La serie di film horror di The Conjuring ha avuto un successo molto più grande di quanto si potesse immaginare. Basata sulle gesta romanzate di Ed e Lorraine Warren, i film sono diventati iconici e hanno creato una serie di lungometraggi che hanno agghiacciato gli spettatori per oltre dieci anni. È stata persino confermata l’esistenza di uno spinoff televisivo del franchise, per il quale molti fan speravano che le star Vera Farmiga e Patrick Wilson facessero ritorno. Inoltre, l’ultimo film della serie, The Conjuring: Last Rites, sta attualmente terminando la sua produzione.

È un momento molto emozionante per i fan del franchise, ma un post su Instagram della Farmiga vede la star dire addio alla saga, spegnendo le speranze di un suo ritorno per la serie televisiva. Nel post, che presenta una foto di lei e Wilson nei panni di Ed e Lorraine nel giorno del loro matrimonio, la Farmiga ha scritto: “Circa 5.000 giorni fa, questo ragazzo e io abbiamo firmato un contratto con la WB e abbiamo detto ‘lo voglio’ per incarnare Ed e Lorraine Warren. Oggi, lui ha terminato le sue riprese.

Powered by

“Mi aspettano altre 12 ore di risate e follia con lui e poi, all’improvviso, uscirà dal set, si toglierà di dosso l’abito da demonologo intriso di sudore, si raderà le bruciature laterali, sfoggerà quel sorriso smagliante e darà l’addio al nostro finto matrimonio”, ha continuato Farmiga. “Sì… oggi ho ricevuto i loro sentimenti. È stato un incontro fatto in cielo, PWilz. Un’epoca incredibile. A questi 12 anni. Ti voglio bene”.

Questo addio definitivo sembra dunque spegnere le speranze di un ritorno delle due star nella serie televisiva. Nella vita reale, Lorraine è sopravvissuta a Ed per tredici anni, morendo nel 2019, quindi c’era sempre il potenziale per avere altre storie su Lorraine da sola. Il post della Farmiga ha però praticamente spento ogni speranza di ritorno di uno dei principali membri del cast di The Conjuring, spegnendo le speranze dei fan. Sebbene lo show televisivo sia ancora molto atteso, questa notizia rovinerà sicuramente l’entusiasmo di alcuni fan di lunga data.

Farmiga e Wilson erano il cuore del franchise ed è difficile immaginare The Conjuring senza di loro. The Conjuring, come riportato, ha creato una serie di film horror molto amati, e lo spinoff televisivo ha molto da offrire. Sarà interessante vedere se riuscirà a resistere senza la presenza di Farmiga e Wilson. Il commovente addio dell’attrice alla serie dimostra poi quanto essa abbia significato per lei e per la sua carriera. Speriamo che The Conjuring: Last Rites sia l’addio alla serie che i fan sperano e che sia all’altezza del sentito post della Farmiga.

Quello che sappiamo su The Conjuring: Last Rites

Ed e Lorraine Warren stanno tornando sul grande schermo, poiché The Conjuring: Last Rites è in lavorazione, con David Leslie Johnson-McGoldrick che scriverà il nuovo film. Johnson-McGoldrick non è estraneo al mondo di The Conjuring, avendo scritto il secondo film del franchise, così come The Conjuring: Per ordine del diavolo del 2021, che è stato un successo per la serie e ha aperto in cima al box office USA al suo debutto al cinema. Johnson-McGoldrick ha anche scritto l’attesissimo sequel di Aquaman, Aquaman e il Regno Perduto. Al momento non si hanno dettagli sulla trama.

The Conjuring: Last Rites uscirà al cinema il 5 settembre 2025

CORRELATE: