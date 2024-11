World War Hulk: 6 altri Hulk che vorremmo vedere nel vociferato film evento del MCU

Da almeno un paio d’anni si vocifera di un film su World War Hulk (o World War Hulks). Di recente, abbiamo sentito che il piano prevede che l’Hulk intelligente di Mark Ruffalo si evolva nel cattivo Maestro, dando potenzialmente al film il suo grande cattivo.

A ciò si aggiunge il fatto che abbiamo recentemente conosciuto She-Hulk e il ruolo del Leader nel Presidente Ross che diventerà Hulk Red in Captain America: Brave New World – e il viaggio di Abominio a Kamar Taj – e ci sono abbastanza giocatori sulla scacchiera per rendere questo evento una realtà.

Naturalmente, ci sono sempre altri Hulk. In questo articolo, diamo uno sguardo a sei delle più eccitanti possibili aggiunte a un film su World War Hulk, indipendentemente dalla direzione che i Marvel Studios prenderanno per la storia. Che si tratti di un’altra evoluzione di Bruce, di eroi Hulkati o di personaggi chiave, qui c’è un buon mix.

6 She-Hulk Red È passato molto tempo dall’ultima volta che abbiamo visto la Betty Ross di Liv Tyler, anche se tornerà in Captain America: Brave New World il prossimo febbraio. E se il Leader avesse trovato il modo di farla diventare un Hulk proprio come suo padre, il Presidente Ross? Nei fumetti, tutti gli anni trascorsi intorno a Bruce hanno aiutato Betty a sviluppare una certa tolleranza alle radiazioni gamma. Di conseguenza, l’M.O.D.O.K. è stato in grado di riportarla in vita come She-Hulk Red, anche se da allora si è evoluta nella mostruosa Arpia Rossa. Ci sono molte idee che i Marvel Studios possono prendere in prestito dai fumetti per far sì che questa trasformazione avvenga. Se Bruce Banner diventasse davvero il Maestro, potrebbe anche essere responsabile della trasformazione della sua vecchia fiamma.

5 Kluh Sapevate che Hulk ha un Hulk? Kluh è la personificazione di tutta la rabbia e la malvagità che il Gigante reprime, ed è stato abbastanza potente da distruggere i Vendicatori durante l’evento AXIS nel 2014. Klug ha il potere di rigenerarsi e di usare la telecinesi, ed è talmente pieno di odio che è un Hulk di cui tutti dovrebbero avere paura. Per quanto riguarda la sua possibile presenza nel MCU, Kluh – che noi abbandoneremmo sicuramente per questo nome – potrebbe anche essere ciò in cui Maestro si trasforma quando la sua rabbia e il suo odio per l’umanità raggiungono il punto di ebollizione. La rabbia repressa di Banner che prende forma fisica è un’idea troppo interessante per non essere esplorata in qualche modo.

4 Amadeus Cho Si dice che Amadeus Cho farà il suo debutto nel MCU in Captain America: Brave New World, una forte indicazione del fatto che diventerà un personaggio importante in questo mondo condiviso. La star di Ghostbusters Frozen Empire Logan Kim avrebbe ottenuto il ruolo. Cho ha sempre idolatrato Bruce Banner e Hulk, diventando poi lui stesso un Hulk. Mantenendo le sue emozioni e la sua personalità, il ragazzo superintelligente ha potuto vivere la sua fantasia come un Hulk pieno di gioia invece che di rabbia. Alla fine è stato costretto a fare i conti con il suo lato oscuro e l’arco narrativo di Cho merita di essere esplorato sullo schermo. In un film su World War Hulk potrebbe essere un prezioso alleato per tutti gli eroi del film, in particolare se Bruce dovesse perdere la testa.

3 Spider-Hulk Di recente, il futuro di Tom Holland nei panni di Peter Parker è stato messo a fuoco da Destin Daniel Cretton, incaricato di dirigere Spider-Man 4. Oltre a questo, ci aspettiamo che il fionda-ragnatela abbia un ruolo ricorrente in tutto il MCU. Si prevede che Spidey avrà un ruolo importante sia in Avengers:Doomsday e Avengers:Secret Wars, ma se la Guerra Mondiale di Hulk dovesse arrivare nella Grande Mela, ci piacerebbe vedere Spidey nel mezzo. Perché? Perché così i Marvel Studios avrebbero la possibilità di fare qualcosa di folle con il personaggio, facendolo entrare in azione come Spider-Hulk. Se un gruppo di eroi finisce per diventare brevemente Hulk, chi meglio di Spider-Man? Ci sono precedenti nei fumetti e con il suo sangue radioattivo, questo sembra un passo successivo divertente e naturale per un cameo esteso in un film evento del MCU.

2 A-Bomb Non riusciamo a credere che i Marvel Studios non abbiano mai presentato Rick Jones. Era l’adolescente salvato da Bruce Banner il giorno fatidico in cui divenne Hulk, e in seguito Rick sarebbe stato per un certo periodo la spalla di Capitan America. Sebbene Rick sia diventato Hulk per un breve periodo, sono stati il Leader e M.O.D.O.K. a trovare un modo per trasformarlo nel nuovo Abominio. Fortunatamente, Rick ha conservato gran parte della sua intelligenza e ha finito per diventare un eroe noto come A-Bomb (certo, è probabilmente il nome in codice più sfigato di questo elenco, ma portate pazienza). Non è mai troppo tardi per aggiungere Rick al mix, anche se un altro personaggio può seguire questa strada – mi viene in mente l’Everett Ross di Martin Freeman – e, in caso contrario, perché non farne il prossimo passo nell’evoluzione dell’Abominio?