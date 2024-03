All’inizio di questa notte, la star di Thunderbolts, Florence Pugh, ha annunciato che le telecamere stanno ufficialmente girando sul film della squadra di supercattivi (o meglio, antieroi) del MCU, condividendo un video dal set sulla sua pagina Instagram. Con la breve clip l’attrice ha mostrato il proprio l’abbigliamento per il personaggio di Yelena Belova, un monitor su cui compare la stessa Belova che punta la pistola e il logo ufficiale del film sullo schienale di una sedia. Tuttavia, una cosa che sembra inizialmente essere sfuggita ai più è l’aggiunta di un asterisco al titolo.

I Marvel Studios hanno poi ricondiviso il video riportando questo stesso asterisco, rendendo dunque ufficiale questo piccolo ma significativo cambiamento. Il film è dunque da oggi noto come Thunderbolts*, anche se al momento non è chiaro cosa ciò possa significare. Ma considerando che certe cose in casa Marvel non avvengono per caso, quell’asterisco avrà certamente una sua spiegazione, che prima o poi verrà fornita. Non resta dunque che attendere nuove comunicazioni per saperne qualcosa in più.

LEGGI ANCHE:

Tutto quello che sappiamo su Thunderbolts

Durante il panel dei Marvel Studios al D23 2022, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha svelato il cast del prossimo film Thunderbolts, che sarà una squadra composta principalmente da supercriminali e antieroi. Comprende la Contessa Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), Red Guardian (David Harbour), Ghost (Hannah Jon-Kamen), US Agent (Wyatt Russell), Taskmaster (Olga Kurylenko), Yelena Belova/Black Widow (Florence Pugh) e Il Soldato d’Inverno (Sebastian Stan). Secondo quanto appreso la contessa Valentina Allegra de Fontaine metterà insieme la squadra e potrebbe anche essere parzialmente responsabile della creazione di Sentry.

Thunderbolts è attualmente previsto nelle sale il 2 maggio 2025. Harrison Ford – ammesso che sia presente – sostituirà il defunto William Hurt nei panni di Thaddeus “Thunderbolt” Ross. Il film sarà diretto da Jake Schreier, la cui storia come regista non è estremamente ampia, avendo lavorato solo a Robot & Frank del 2012, Paper Towns del 2015 e alla versione filmata del 2021 di Chance the Rapper’s Magnificent Coloring World Tour.