Le riprese di Thunderbolts sono finalmente iniziate e oggi sono stati diffusi online alcuni nuovi dettagli. Non è un segreto che il film sia stato sottoposto a numerose riscritture (e che abbia persino perso alcuni dei suoi protagonisti), ma ora tutto sembrerebbe essere rientrato nei binari consentendo l’effettiva realizzazione del film. Ci sono però ancora alcuni aspetti da chiarire a partire dal nome del team protagonista, Thunderbolts, che si credeva sarebbe stato dato in riferimento al generale “Thunderbolt” Ross interpretato da Harrison Ford. Stando a recenti rumor, però, Ford non sarebbe parte del film, dunque in che modo il team acquisisce tale nome?

Secondo lo scooper @CanWeGetToast, i Thunderbolts prenderanno il nome dalla squadra di calcio del cuore di Yelena Belova, il personaggio interpretato da Florence Pugh, presumibilmente come una sorta di gag. Anche Daniel Richtman è intervenuto, rivelando che Bucky Barnes non è il co-protagonista dei Thunderbolts insieme a Yelena. Infatti, l’agente americano ha un ruolo più importante rispetto all’ex spalla di Capitan America e, in termini di priorità nella storia, sembra che la nuova Vedova Nera e The Senry saranno in prima linea insieme a Valentina Allegra de Fontaine e Ghost, precedentemente vista in Ant-Man and the Wasp.

Tutto quello che sappiamo su Thunderbolts

Durante il panel dei Marvel Studios al D23 2022, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha svelato il cast del prossimo film Thunderbolts, che sarà una squadra composta principalmente da supercriminali e antieroi. Comprende la Contessa Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), Red Guardian (David Harbour), Ghost (Hannah Jon-Kamen), US Agent (Wyatt Russell), Taskmaster (Olga Kurylenko), Yelena Belova/Black Widow (Florence Pugh) e Il Soldato d’Inverno (Sebastian Stan). Secondo quanto appreso la contessa Valentina Allegra de Fontaine metterà insieme la squadra e potrebbe anche essere parzialmente responsabile della creazione di Sentry.

Thunderbolts è attualmente previsto nelle sale il 2 maggio 2025. Harrison Ford – ammesso che sia presente – sostituirà il defunto William Hurt nei panni di Thaddeus “Thunderbolt” Ross. Il film sarà diretto da Jake Schreier, la cui storia come regista non è estremamente ampia, avendo lavorato solo a Robot & Frank del 2012, Paper Towns del 2015 e alla versione filmata del 2021 di Chance the Rapper’s Magnificent Coloring World Tour.