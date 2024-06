Until Dawn: annunciato il cast del film adattamento del videogames

Screen Gems e PlayStation Studios hanno ufficialmente dato il benvenuto a quattro giovani attori che si uniranno al cast di Until Dawn per l’attesissimo adattamento live-action del popolare franchise di videogiochi horror. Il progetto arriva dopo quasi un decennio da quando Supermassive Games e Sony avevano lanciato per la prima volta il videogioco interattivo.

“Alla PlayStation Productions siamo sempre alla ricerca di modi creativi e autentici per adattare i nostri amati giochi in modo che i nostri fan possano apprezzarli”, ha dichiarato in un comunicato il dirigente di PlayStation Studios Asad Qizilbash. “Insieme a Screen Gems, abbiamo messo insieme un fantastico cast di nuovi personaggi che si basa sul nostro già stellare team di registi e sulla loro visione dell’adattamento. Siamo entusiasti di rivelare presto ulteriori informazioni sul film“.

Chi fa parte del cast di Until Dawn?

Secondo Deadline, Ella Rubin (The Idea of You), Michael Cimino (Love Victor), Ji-young Yoo (Expats) e Odessa A’zion (reboot di Hellraiser) sono stati scritturati per i ruoli principali del prossimo film Until Dawn, che viene descritto come una “lettera d’amore al genere horror, vietata ai minori e terrificante”. La storia sarà incentrata su un gruppo di amici che si riunisce in un rifugio di montagna dopo la morte di un amico avvenuta un anno prima.

Il progetto nasce dai registi horror David F. Sandberg (Annabelle Creation, Lights Out) e Gary Dauberman (Annabelle Comes Home, Salem’s Lot), con Sandberg alla regia da una sceneggiatura scritta da Dauberman. L’adattamento sarà prodotto da Qizilbash, Dauberman, Mia Maniscalco, Lotta Losten, Roy Lee e Carter Swan. Al momento, il film non ha ancora una data di uscita.

Oltre a Until Dawn, i membri principali del cast sono attualmente impegnati in altri progetti di alto profilo. Rubin sarà prossimamente protagonista di un altro film horror, Fear Street di Netflix: Prom Queens, mentre Yoo reciterà accanto a Pedro Pascal nel prossimo film Freaky Tales. Cimino sarà invece uno dei protagonisti del film drammatico di Prime Video Motorheads. Nel frattempo, A’zion è stato recentemente scritturato nel pilot senza titolo della HBO di Rachel Sennott.