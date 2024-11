Venom: The Last Dance, finalmente i simbionti hanno un nome!

Che si ami o si odi Venom: The Last Dance, è difficile negare che il caotico atto finale del film sia stato coinvolgente, con il Protettore Letale che viene raggiunto da diversi simbionti non identificati che lo aiutano a combattere lo Xenomorfo scatenato di Knull.

La maggior parte di quei simbionti è morta, e solo Agony di Juno Temple è rimasta a combattere. Il film ha confermato che Toxin è ancora in giro, e ora quasi tutti gli alieni rimasti sono stati identificati dal supervisore degli effetti visivi Aharon Bourland.

Parlando con Art Of VFX, ha spiegato: “La costruzione di ogni simbionte è cominciata con la ricerca sulle loro versioni a fumetti e da lì le abbiamo evolute in versioni “eroiche” adatte alla storia. Era davvero importante che ogni simbionte avesse un set unico di abilità che completassero le altre e aiutassero a far progredire la storia”.

“Ad esempio, la frusta di fuoco rossa e gialla di Lava funzionava bene con la gabbia a viticci che Animal/Tendil usava per trattenere lo Xenophage. Anche il simbionte della dottoressa Payne era tematicamente legato al suo personaggio”, ha continuato Bourland. “La sua vita è stata cambiata da un fulmine e quando si è legata al simbionte, le ha dato abilità simili a fulmini, chiudendo il cerchio della sua storia”.

Quindi, Animal, Tendril e Lava, tre personaggi appena creati per Venom: The Last Dance insieme a… Jim? È così che Bourland ha identificato un altro dei simbionti.

Un simbionte di nome… Jim?

“Il grande progresso è stato nella progettazione dell’esercito di simbionti che ha aiutato Venom nella battaglia finale. Ogni simbionte aveva le sue abilità uniche, che hanno davvero influenzato il loro comportamento e il modo in cui è stato coreografato il combattimento”, ha osservato. “Ad esempio, Jim (il simbionte color rame-marrone) era un picchiatore con pugni potenti, mentre Lasher (il simbionte verde-rosso) era veloce e un aggressore tagliente.”

“Come squadra, ogni simbionte ha svolto un ruolo chiave nel combattimento. Abbiamo anche introdotto qualcosa di nuovo facendo in modo che due dei simbionti si unissero per creare un ibrido con nuovi poteri. Lo abbiamo fatto con Animal e Tendril, e ha davvero aggiunto un altro livello all’azione!”

Parlando dell’alieno che si lega a Mulligan, Bourland ha rivelato: “Kelly aveva una visione unica per lui: voleva un aspetto da ‘dio dell’acqua’ semi-trasparente e simile a un serpente. Dave Lee e il suo team di DNEG hanno fatto un lavoro fantastico nel dare vita a quella visione”.

Visto che questi simbionti sono stati masticati e sputati fuori dallo Xenophage (letteralmente), è probabilmente meglio che questo film abbia inventato una manciata di nuovi personaggi piuttosto che sprecare qualcuno dei fumetti. Naturalmente, un modo importante in cui ha reso omaggio al materiale originale è con l’introduzione di Knull, Dio dei simbionti. Secondo il supervisore degli effetti visivi, il materiale di partenza è stato fondamentale per portare il Re in Nero in live-action.

Com’è nato il Re in Nero

“Siamo andati direttamente al materiale di partenza del fumetto per dare vita a Knull. Il nostro obiettivo era di farlo sembrare come se fosse uscito direttamente dai fumetti, con solo qualche modifica agli occhi e alla bocca per aiutarlo con l’espressione e la chiarezza del discorso”, ha detto Bourland al sito. “Volevamo che i fan sentissero che questo era il Knull che conoscevano, solo in forma cinematografica”.

“La sua prigione, però, ci ha dato più spazio all’interpretazione. Abbiamo attinto molto dalla serie The King In Black e poi abbiamo fatto evolvere quelle immagini usando tecniche che avevamo sviluppato per la melma di Venom nei film precedenti”, ha continuato. “Questo approccio ha aiutato a integrare il mondo di Knull nel linguaggio cinematografico di Venom e ha davvero cementato la loro connessione”.

Tutto quello che c’è da sapere su Venom: The Last Dance con Tom Hardy

In Venom: The Last Dance, Tom Hardy torna a vestire i panni di Venom, uno dei personaggi più grandi e complessi della Marvel, per l’ultimo film della trilogia. Eddie e Venom sono in fuga. Braccati da entrambi i loro mondi e con la rete che si stringe, il duo è costretto a prendere una decisione devastante che farà calare il sipario sull’ultimo ballo di Venom e Eddie.

Il film è interpretato da Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Peggy Lu, Alanna Ubach, Stephen Graham e Rhys Ifans. Kelly Marcel dirige una sceneggiatura da lei scritta, basata su una storia di Hardy e Marcel. Il film è prodotto da Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Kelly Marcel, Tom Hardy e Hutch Parker. Venom: The Last Dance è uscito nelle sale il 24 ottobre.

