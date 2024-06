Venom: The Last Dance, Rhys Ifans nel cast. Sarà di nuovo il Dr. Connor a.k.a. Lizard?

Il primo trailer di Venom: The Last Dance diffuso ieri ha mostrato le immagini del film che si conferma, almeno da quanto visto, più o meno la stessa cosa dei primi due precedenti, che nonostante qualche remora sono generalmente piaciuti al grande pubblico. La cosa veramente interessante però emersa dal trailer è la cast list ufficiale, in cui compaiono Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Peggy Lu, Alanna Ubach, Stephen Graham e… Rhys Ifans!

L’attore ha esordito nel mondo dei cinecomic con The Amazing Spider-Man in cui interpretava il Dr. Connor a.k.a. Lizard. Il personaggio è tornato per Spider-Man: No Way Home insieme a tutti gli altri cattivi affrontati dall’Uomo Ragno nel corso delle sue avventure cinematografiche.

Tuttavia sembra improbabile che Ifans torni in quel ruolo. Come si può vedere nello screenshot di seguito, l’attore gallese sembra essere stato scelto per interpretare un hippie che dà un passaggio a Eddie. È interessante notare che sembra esserci un bambino seduto accanto al Protettore Letale, il che potrebbe contribuire alle voci secondo cui viaggerà con un giovane Peter Parker. Tuttavia è un’ipotesi molto azzardata.

Venom: The Last Dance segue i successi al botteghino consecutivi di Venom: La furia di Carnage del 2021 (502 milioni di dollari a livello globale) e Venom del 2018 (856 milioni di dollari a livello globale). Kelly Marcel, che ha scritto i primi due film, dirigerà e scriverà il trequel.

Tom Hardy ha menzionato Marcel nel suo post, scrivendo “Voglio menzionare molto brevemente quanto sia orgoglioso della mia regista, compagna di sceneggiatura e cara amica Kelly Marcel. Vederti prendere il timone di questo film mi riempie di orgoglio, è un onore. Fidati del tuo istinto, il tuo istinto è sempre perfetto. Prima classe: ti appoggio.”

A parte il ritorno di Tom Hardy nei panni del giornalista Eddie Brock e del suo inconsapevole aiutante e parassita Venom, la trama del terzo capitolo è stata tenuta nascosta. Juno Temple e Chiwetel Ejiofor si sono uniti al cast in ruoli non rivelati. Abbiamo visto l’ultima volta Venom/Eddie Brock nei titoli di coda di Spider-Man: No Way Home del 2021, ma non è chiaro quale dei personaggi dell’Universo Marvel di Sony – che include Morbius, Kraven Il Cacciatore e Madame Web, tra gli altri – potrebbe comparire in Venom: The Last Dance.

Venom: the last dance – il poster