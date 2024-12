Wicked Parte 2: rivelato il titolo e la data d’uscita

La Universal Pictures ha annunciato che Wicked: Parte Due si intitolerà Wicked: For Good. Come sapranno senza dubbio i fan del musical di successo di Broadway, la canzone “For Good” è la penultima melodia dello spettacolo, un duetto tra Elphaba e Glinda.

Il primo film sta ancora andando forte al botteghino dopo un mese di uscita mondiale. L’adattamento acclamato dalla critica del regista Jon M. Chu è rimasto al secondo posto con 22,5 milioni di dollari da 3.689 sale nel suo quarto fine settimana nei cinema e attualmente si attesta a 359 milioni di dollari negli Stati Uniti e oltre 524 milioni di dollari in tutto il mondo.

Annunciata anche la data d’uscita, leggermente anticipata rispetto a quello che si ipotizzava: il 21 novembre 2025.

Il cast completo di Wicked

Cynthia Erivo interpreta Elphaba, che alla fine diventerà la “Strega Cattiva dell’Ovest“, mentre la megastar del pop Ariana Grande interpreterà Glinda, alias “Strega Buona dell’Est“. Entrambe le attrici sono state elogiate per le loro performance.

Il film vanta anche la presenza di Michelle Yeoh, vincitrice di un premio Oscar®, nel ruolo della regale preside dell’Università di Shiz, Madame Morrible; Jonathan Bailey (Bridgerton, Compagni di Viaggio) nel ruolo di Fiyero, un principe arrogante e spensierato; Ethan Slater, candidato al Tony (Spongebob Squarepants di Broadway, Fosse/Verdon) nel ruolo di Boq, un generoso studente Munchkin; Marissa Bode al suo debutto cinematografico nel ruolo di Nessarose, la sorella prediletta di Elphaba; e l’icona della cultura pop Jeff Goldblum nel ruolo del leggendario Mago di Oz.

Il cast include Pfannee e ShenShen, due astuti compatrioti di Glinda interpretati dal candidato all’Emmy Bowen Yang (Saturday Night Live) e da Bronwyn James (Harlots), e un nuovo personaggio creato per il film, la Signorina Coddle, interpretata dalla candidata al Tony Keala Settle (The Greatest Showman).