Thunderbolts*: condivisa una descrizione dettagliata del costume Sentry di Lewis Pullman

Abbiamo visto di nuovo Lewis Pullman nei panni di “Bob” che indossa i colori distintivi di Sentry in una serie di foto promozionali di Thunderbolts*, ma ci si aspetta che il personaggio indossi un costume vero e proprio a un certo punto del film, e ora una descrizione dettagliata di quel costume è stata ora condivisa online (tramite MTTSH).

A quanto pare, il costume è oro e blu scuro con accenti neri sul colletto e sugli stivali, e certamente assomiglia molto al costume che Sentry indossa nei fumetti.

“Il materiale ha una lucentezza metallica. Le caratteristiche principali della tuta includono un colletto e un torace: un colletto alto e nero contrasta con l’oro della tuta, estendendosi in accenti neri attorno alle spalle e alla parte superiore del torace. La cintura ha una grande fibbia circolare con un design “S” in rilievo in oro e nero. La tuta dorata si estende lungo le gambe, con ginocchia e parastinchi neri rinforzati che si fondono perfettamente con gli stivali neri. Questi stivali sembrano robusti e aggiungono un tocco pratico e corazzato.”

Non sappiamo ancora con certezza quale ruolo Bob/Sentry avrà nel film, ma si ipotizza che Val (Julie Louis-Dreyfus) tenterà di sfruttare i suoi incredibili poteri e di usarlo come arma contro i suoi nemici. C’è la possibilità che si rivolti contro il resto della squadra dopo essersi inizialmente unito ai loro ranghi, ma non ci aspettiamo che diventi un cattivo a tutti gli effetti.

Tutto quello che c’è da sapere su Thunderbolts*

Diretto da Jake Schreier (Paper Towns), il cast di Thunderbolts* comprende Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes, Hannah John-Kamen nel ruolo di Ava Starr alias Ghost, Wyatt Russell nel ruolo di John Walker, David Harbour nel ruolo di Alexei Shostakov alias Red Guardian, Olga Kurylenko nel ruolo di Antonia Dreykov alias Taskmaster, Harrison Ford nel ruolo del Generale Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross e Lewis Pullman nel ruolo di Bob alias Sentry.

Florence Pugh riprende il ruolo di Yelena Belova, sorella di Vedova Nera (e una delle parti migliori della serie MarvelDisney+ Occhio di Falco). Inoltre, Julia Louis-Dreyfus interpreta Valentina Allegra de Fontaine, con Geraldine Viswanathan nei panni di Mel, la sua assistente (che sostituisce una Ayo Edebri estremamente impegnata e piena di impegni).

Lo sceneggiatore di Black Widow e Thor: Ragnarok Eric Pearson si unisce agli sceneggiatori di Beef Lee Sung Jin e Joanna Calo. Un trailer è stato mostrato a porte chiuse al San Diego Comic-Con. Thunderbolts* arriverà nelle sale il 5 maggio 2025, in ritardo rispetto alla precedente data di uscita del 20 dicembre 2024 a causa degli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA.