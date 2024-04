X-MEN: il nuovo film potrebbe introdurrà personaggi mai visti prima in live action

Una nuova indiscrezione sostiene che il reboot degli X-Men previsto dai Marvel Studios conterrà nuovi personaggi che non abbiamo mai visto in live-action, pur concentrandosi su alcuni volti noti...

Siamo ancora in attesa di un annuncio ufficiale riguardo ai piani dei Marvel Studios per gli X-Men sul grande schermo, ma sappiamo che lo studio ha finalmente iniziato lo sviluppo del suo atteso reboot, con i dirigenti che hanno organizzato incontri con gli scrittori alla fine dello scorso anno.

L’annuncio di uno sceneggiatore è previsto a breve, ma nel frattempo una nuova indiscrezione potrebbe darci un’idea di ciò che Kevin Feige e co. stanno cercando, nonché di alcuni dei piani già in atto per la sceneggiatura.

Secondo Daniel Richtman, fonte affidabile, la Marvel vuole uno scrittore “in grado di gestire sia la commedia che il dramma“, poiché “non vogliono che i loro X-Men siano puramente comici“. Ha anche sentito dire che il film introdurrà alcuni personaggi che non abbiamo mai visto in live-action, insieme ai “membri originali che tutti conosciamo e amiamo“.

L’insider ribadisce inoltre che il reboot degli X-Men si concentrerà molto probabilmente sui membri femminili della squadra. I precedenti film della 20th Century Fox hanno introdotto un gran numero di personaggi nel corso degli anni, anche se molti di loro hanno fatto solo brevi apparizioni. Ci sono diversi eroi e cattivi di supporto che non hanno ancora fatto il loro debutto nel live-action, ma praticamente tutti i mutanti principali sono stati presenti in qualche modo.

Quale sarà il futuro dei nuovi X-MEN?

Uno sceneggiatore che vorrebbe cimentarsi in questa storia è Eric Martin di Loki e, a quanto pare, non è l’unico! “Penso che tutti stiano probabilmente inseguendo X-Men perché credo che sia lì che ci siano i personaggi più ricchi“, ha detto Martin a Total Film in una recente intervista. “Ma voglio dire, chi lo sa? È una decisione che spetta a qualcuno che non sono io“.

“Finché la Marvel è felice, ovviamente, mi piacerebbe [lavorare ad altri progetti del MCU]. Voglio dire, la Marvel ha cambiato la mia vita affidandomi la scrittura di questa stagione. È stata una grande responsabilità, e spero di essermi guadagnato questa fiducia”, ha aggiunto. “Per me tutto si riduce ai personaggi. Abbiamo personaggi profondi e interessanti su cui lavorare? È questo che mi fa alzare dal letto la mattina. Posso raccontare una storia profondamente emotiva e incentrata sui personaggi con queste persone e su questa enorme tela?“.

Kevin Feige aveva assicurato ai fan che un reboot era in cantiere poco dopo l’acquisizione degli asset della 20th Century Fox da parte della Disney nel 2019, ma fino a poco tempo fa non abbiamo avuto alcun aggiornamento ufficiale. Si vociferava che problemi contrattuali avrebbero impedito ai Marvel Studios di introdurre nel MCU nuovi attori nei panni di personaggi mutanti affermati come Wolverine, Ciclope, Tempesta, ecc.

Si dice che se la Marvel volesse fare un reboot della squadra utilizzando gli stessi personaggi del franchise della Fox prima del 2025, personaggi del calibro di Simon Kinberg, Bryan Singer e co. avrebbero come minimo diritto a crediti e compensi, e potrebbero anche avere un certo grado di controllo creativo.

Non abbiamo idea se questo sia vero, ma spiegherebbe perché dal 2019 è calato il silenzio radio su tutto ciò che riguarda gli X-Men e perché gli unici personaggi mutanti affermati che abbiamo visto nel MCU da allora sono il Professor Xavier (Patrick Stewart) in Doctor Strange nel Multiverso della follia e Bestia (Kelsey Grammer) in The Marvels. Anche Hugh Jackman tornerà a vestire i panni di Logan in Deadpool & Wolverine nel corso dell’anno.

Ciò non impedisce tuttavia alla Marvel di far debuttare nuovi eroi e cattivi mutanti senza alcun legame con i film precedenti, come abbiamo visto quando Kamala Khan è stata riconvertita in mutante nel finale di stagione di Ms. Marvel. Un recente rumor ha inoltre affermato che l’eroe israeliano Sabra sarà introdotto come mutante in Captain America: Brave New World.