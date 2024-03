7 Thomasin McKenzie

Thomasin McKenzie ha ricevuto ampi consensi dalla critica per il suo lavoro in Jojo Rabbit di Taika Waititi e da allora ha recitato anche in Old di M. Night Shyamalan, Ultima notte a Soho di Edgar Wright e Il potere del cane di Jane Campion. Combinare l’attrice con il regista giusto porta a risultati spettacolari e siamo fiduciosi che McKenzie possa rendere giustizia a Jean Grey in diversi film.

A 23 anni, sarebbe la persona giusta per una Jean giovane, anche se abbastanza esperta da diventare un supereroe convincente con una forte presa sulle sue potenti abilità mutanti. Seguire le orme di Famke Janssen non sarà facile (meno quelle di Sophie Turner) ma McKenzie ha delle possibilità.