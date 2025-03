A Quiet Place 3: un nuovo aggiornamento conferma il lavori in corso

Riceviamo un nuovo aggiornamento su A Quiet Place 3 dal momento che il produttore Brad Fuller rivela cosa riserva il futuro per il franchise. Diretto da John Krasinski, il primo capitolo del franchise horror segue la famiglia Abbott mentre attraversa un paesaggio post-apocalittico invaso da alieni che danno la caccia alle vittime seguendo solo i suoni che queste emettono. Il film del 2018 è stato un successo, portando all’uscita di A Quiet Place 2 nel 2021 e A Quiet Place: Giorno 1 nel 2024. È stato confermato che A Quiet Place 3 era in fase di sviluppo nel 2022, ma da allora sono arrivati ​​pochi aggiornamenti sul film.

In una recente intervista con The Direct mentre era presente al SXSW, Fuller commenta lo stato di A Quiet Place 3, rivelando che è ancora in lavorazione. Il principale ostacolo al momento, spiega, è apparentemente il fitto programma di Krasinski. Fuller rivela anche che, sebbene il film sarà l’ultimo capitolo di una trilogia, potrebbero comunque essere realizzati altri film del franchise.

“Quindi, ‘Day One’ non è ‘A Quiet Place 3’, giusto per essere chiari… ‘A Quiet Place 3’, stiamo iniziando a metterlo insieme proprio ora. Sai, quando abbiamo realizzato il primo, John [Krasinski] non aveva molto da fare. Era appena uscito da ‘The Office’ e voleva fare il regista. Ora è così richiesto ed è difficile averlo… Sta girando un film ora, quindi non appena lo avrà finito, spero che volgerà la sua attenzione a [‘A Quiet Place 3’]. Vogliamo tutti finire quella trilogia e spero che ci siano ancora più film di ‘Quiet Place’ oltre a quello.”

A Quiet Place 2 con Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Noah Jupe e Djimon Hounsou, è stato distribuito il 28 maggio 2021. Il film ha incassato oltre 297 milioni di dollari al botteghino mondiale.