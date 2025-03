ACE Eddie Awards: i vincitori per il miglior montaggio sono Wicked, Emilia Perez e Il Robot Selvaggio

Wicked, Emilia Pérez, Il Robot Selvaggio, Will & Harper e Road House hanno vinto i premi cinematografici agli ACE Eddie Awards 2025 che erano stati posticipati e che sono stati consegnati venerdì sera alla Royce Hall dell’UCLA. Shōgun, Baby Reindeer, What We Do in the Shadows e Frasier sono stati i vincitori televisivi alla cerimonia del 75° anniversario degli American Cinema Editors.

Ecco di seguito l’elenco completo dei vincitori degli ACE Eddie Awards

Best Edited Feature Film (Drama, Theatrical)

Emilia Pérez, Juliette Welfling

Best Edited Feature Film (Comedy, Theatrical)

Wicked, Myron Kerstein

Best Edited Animated Feature Film

Il Robot Selvaggio, Mary Blee

Best Edited Documentary Feature

Will & Harper, Monique Zavistovski

Best Edited Documentary Series

Chimp Crazy (Episode 102, “Gone Ape”)

Evan Wise

Charles Divak

Adrienne Gits

Doug Abel

Best Edited Multi-Camera Comedy Series

Frasier (Episode 207, “My Brilliant Sister”)

Russell Griffin

Best Edited Single Camera Comedy Series

What We Do in the Shadows (Episode 603, “Sleep Hypnosis”)

Liza Cardinale

Dane McMaster

Best Edited Drama Series

Shōgun (Episode 110, “A Dream of a Dream”)

Maria Gonzales

Aika Miyake

Best Edited Feature Film (Episode Non-Theatrical)

Road House

Doc Crotzer

Best Edited Limited Series

Baby Reindeer (Episode 104, “Episode 4”)

Peter H. Oliver

Benjamin Gerstein

Best Edited Non-Scripted Series

Welcome to Wrexham (Episode 305, “Temporary”)

Tim Wilsbach

Steve Welch

Michael Brown

Michael Oliver

Tim Roche

Matt Wafaie

Jenny Krochmal

Mohamed el Manasterly

Best Edited Variety Talk/Sketch Show or Special

Last Week Tonight with John Oliver (Episode 1103, “Boeing”)

Anthony Miale

Best Edited Animated Series

X-Men ’97 (Episode 105, “Remember It”)

Michelle McMillan