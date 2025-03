Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo rinnovato per la terza stagione con largo anticipo

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo ha recentemente concluso la produzione della sua seconda stagione, il cui debutto è previsto per dicembre. E così sorprende che Disney+ abbia già rinnovato lo show per una terza stagione che si concentrerà sul terzo libro della serie best-seller di Rick Riordan, La maledizione del titano.

“Siamo così grati di continuare la storia di Percy Jackson su Disney+. Questa terza stagione sarà un territorio inesplorato per lo schermo, dando vita per la prima volta ai beniamini dei fan come i Cacciatori di Artemide e Nico di Angelo”, ha affermato Rick Riordan in una dichiarazione venerdì. “È un enorme segno di impegno da parte della Disney e la dice lunga sull’entusiasmo con cui il fandom ha accolto la serie TV. Grazie, semidei di tutto il mondo!”

Sebbene si tratti di un rinnovo anticipato, ha senso dato che la Disney probabilmente sta cercando di accelerare le stagioni successive per adattarsi alle età dei suoi protagonisti, Walker Scobell, Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri. Riordan ha già espresso il suo desiderio di raccontare la storia di ogni libro in una stagione televisiva. Tenendo presente ciò, lunghe pause tra le stagioni potrebbero potenzialmente mettere la serie in uno scenario in cui le star sono molto più grandi dei personaggi che interpretano.

La prima stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo ha avuto un andamento piuttosto positivo su Disney+ e, secondo Nielsen, è stata una delle cinque serie originali più viste in streaming nella settimana del lancio.

La seconda stagione di Percy Jackson

La seconda stagione di “Percy Jackson” sarà basata su “Il mare dei mostri“, la seconda installazione della serie di libri di Rick Riordan. Secondo la sinossi ufficiale, Percy “torna al Campo Mezzosangue un anno dopo per scoprire che il suo mondo è capovolto. La sua amicizia con Annabeth sta cambiando, scopre di avere un ciclope come fratello, Grover è scomparso e il campo è sotto assedio da parte delle forze di Crono. Il viaggio di Percy per sistemare le cose lo porterà fuori dalla mappa e nel mortale Mare dei mostri, dove un destino segreto attende il figlio di Poseidone”.

Insieme a Vance e Smart, i nuovi membri del cast che si uniscono alla seconda stagione includono Andra Day nel ruolo di Athena, Daniel Diemer nel ruolo di Tyson e Timothy Simons nel ruolo di Tantalo.

“Non posso dire quanto sono emozionato di unirmi allo straordinario cast di ‘Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo!'” ha detto Vance in una dichiarazione. “Ci sono pochi momenti nella carriera di un attore in cui puoi dire onestamente che stai per imbarcarti in una serie che ha una base di fan così devota, piena di personaggi amati in tutto il mondo e che è basata su una serie di libri di grande successo. So che calarmi in questo ruolo di Zeus sarà un’esperienza memorabile e darò a mio fratello, Lance Reddick, che ci ha lasciato troppo presto, un abbraccio celeste”.