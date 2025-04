Anna Sawai diretta da David Leitch in How to Rob a Bank

Dopo la sua interpretazione da star nella serie FX Shōgun, Anna Sawai sembra aver trovato il suo grande seguito. Alcune fonti hanno riferito che la vincitrice di un Emmy sarà la co-protagonista di How to Rob a Bank, un film di Amazon MGM Studios diretto da David Leitch, Imagine Entertainment e 87North Productions. Anna Sawai si unisce agli attori già annunciati Nicholas Hoult e Pete Davidson, e alcune fonti affermano che il film uscirà nelle sale.

I dettagli della trama sono tenuti segreti, ma data la comprovata esperienza di Leitch nel creare grandi emozioni e scene divertenti in film come Bullet Train, Deadpool 2 e, più recentemente, The Fall Guy, ci si aspetta qualcosa di simile.

Anna Sawai ha conquistato la città l’anno scorso dopo la sua interpretazione vincitrice di un Emmy in Shōgun, vincendo un Golden Globe come attrice in una serie televisiva drammatica, un Emmy come attrice protagonista in una serie drammatica e un SAG Award come attrice protagonista in una serie drammatica.

Sawai è attualmente impegnata nella produzione di (Saint) Peter, una dramedy di formazione prodotta da Peter Farrelly, e ha recentemente terminato le riprese della seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters su Apple TV+. Può essere vista anche nelle stagioni 1 e 2 dell’adattamento di Pachinko per Apple TV+; in F9 di Justin Lin, il nono capitolo del franchise The Fast and the Furious della Universal; nella serie Netflix/BBC Giri/Haji; e Ninja Assassin di James McTeigue per la Warner Bros.