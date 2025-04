Brad Pitt insieme a Edward Berger per The Riders di A24

Dopo aver lavorato al premiato Conclave, il regista Edward Berger sembra aver messo a fuoco il suo potenziale prossimo progetto e sta collaborando con una delle più grandi star della città: Brad Pitt. Alcune fonti hanno riferito a Deadline che, a seguito di una situazione di competizione, A24 si è aggiudicata l’attesissimo pacchetto The Riders, con il premio Oscar Brad Pitt come protagonista e Berger alla regia. David Kajganich adatterà il romanzo di Tim Winton.

Il romanzo segue Fred Scully (Pitt) che, dopo aver viaggiato per due anni in Europa, finisce in Irlanda con la moglie e la figlia. E per un capriccio misterioso della moglie Jennifer, acquistano una vecchia fattoria all’ombra di un castello. Mentre Scully trascorre settimane da sola a ristrutturare la vecchia casa, Jennifer torna in Australia per liquidare i loro beni. Quando Scully arriva all’aeroporto di Shannon per prendere Jennifer e la loro figlia di sette anni, Billie, è Billie a emergere, da sola. Nessun biglietto, nessuna spiegazione, nemmeno una parola da Jennifer, e lo shock ha lasciato Billie senza parole. In quell’istante, la vita di Scully va in pezzi.

Ridley Scott e Michael Pruss di Scott Free produrranno il film insieme a Kajganich e Berger per nove ore, e Pitt, Jeremy Kleiner e Dede Gardner per Plan B Entertainment. Scott Free stava sviluppando la sceneggiatura da un po’ di tempo, dopo che Kajganich le aveva proposto il romanzo del 1994 un decennio fa, e la società di produzione a un certo punto l’aveva presa in considerazione come potenziale mezzo per la regia. Recentemente ha catturato l’interesse di Berger, che aveva lavorato con Scott Free TV a The Terror di AMC, serie creata da Kajganich e di cui Ridley Scott era produttore esecutivo. La sceneggiatura è finalmente arrivata a Pitt e, una volta che lui si è impegnato, è presto diventata uno dei pacchetti più gettonati sul mercato quest’anno. E, visti il ​​pedigree e il successo di star, A24 si è dimostrata aggressiva nella sua ricerca, aggiudicandosi infine il progetto.

La produzione inizierà all’inizio del 2026 e le riprese si svolgeranno in diverse location in tutta Europa. A24 finanzierà e gestirà la distribuzione cinematografica mondiale del film. Brad Pitt dovrebbe poi girare The Continuing Adventures of Cliff Booth per Netflix. Il film, che vede protagonista uno dei personaggi più iconici di Pitt, è diretto da David Fincher e scritto da Quentin Tarantino.

Per quanto riguarda Berger, il regista candidato all’Oscar per Niente di Nuovo sul Fronte Occidentale aveva diverse opzioni dopo il successo del suo thriller vaticano Conclave, anch’esso candidato all’Oscar. Di recente si è legato al progetto di Evan Gershkovich, arrivato alla United Artists, ma con Pitt a bordo e la sceneggiatura di The Riders pronta, questo sarà probabilmente il suo prossimo film.

Il prossimo film di Brad Pitt è F1, in uscita a giugno e diretto da Joseph Kosinski. Berger ha in programma il dramma Netflix The Ballad of a Small Player, in uscita questo autunno. Colin Farrell sarà il protagonista, e si prevede che il film sarà un altro candidato a questa stagione dei premi.