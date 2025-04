Miles Teller protagonista di Winter Games della Paramount Pictures

La Paramount Pictures continua il suo solido rapporto con la star di Top Gun: Maverick, Miles Teller, poiché fonti riferiscono a Deadline che Teller sarà il protagonista del film Winter Games della Paramount Pictures. La regia è di Paul Downs Colaizzo. La sceneggiatura è firmata da Pat Cunnane e Colaizzo.

Il film ruota attorno all’arena dei Giochi Olimpici Invernali, tra uno sciatore perennemente trascurato e una leggenda dell’hockey autodistruttiva che si scontrano nei momenti di maggiore difficoltà. La loro inaspettata connessione minaccia le possibilità di lei di vincere una medaglia e la possibilità di lui di tornare in pista, mentre affrontano storie d’amore e redenzione nel Villaggio Olimpico.

Tim e Trevor White stanno producendo per conto di Star Thrower insieme a Miles Teller. Il film è in fase di sviluppo. Il progetto consolida il forte legame dello studio con Teller dopo il grande successo al botteghino di Top Gun: Maverick. Teller sarà anche protagonista di un remake di Ufficiale e gentiluomo.

Questo segna una reunion tra Teller e il co-sceneggiatore Cunnane, così come con il team di produzione composto da Tim e Trevor White di Star Thrower, che avevano recentemente lavorato insieme al film di A24 Eternity.

In precedenza, aveva interpretato Bradley “Rooster” Bradshaw, figlio dell’amato “Goose”, in Top Gun: Maverick della Paramount al fianco di Tom Cruise. Il sequel ha riunito Miles Teller con il regista di Only the Brave Joseph Kosinski ed è diventato il quinto film di maggior incasso di tutti i tempi al botteghino nazionale, superando Titanic. Ha incassato 100 milioni di dollari nel suo weekend di apertura e oltre 1,4 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Nella primavera del 2022, Teller ha recitato nella miniserie acclamata dalla critica The Offer per Paramount+, interpretando il leggendario produttore del Padrino, Al Ruddy. La sua interpretazione ha ricevuto ampi elogi e ha contribuito alla forte accoglienza della serie.