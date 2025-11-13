Odissea: l’Ulisse di Matt Damon si prepara alla battaglia mentre le nuove immagini rivelano il cavallo di Troia e altro ancora

Sono state rivelate le prime immagini e illustrazioni di Odissea (The Odyssey). Dopo aver affrontato The Dark Knight nella sua trilogia di maggior successo e aver raccontato la storia di J. Robert Oppenheimer, Christopher Nolan sta ora affrontando una delle più grandi storie di tutti i tempi, con The Odyssey.

Con l’avvicinarsi della fine del 2025, Empire Magazine ha svelato il suo prossimo numero, che offre un’anteprima del 2026, con The Odyssey sotto i riflettori, comprese nuove foto dell’epopea fantasy di Nolan. Guarda le immagini qui sotto:

EXCLUSIVE 🚨#TheOdyssey is “exactly what you want of a summer movie,” Matt Damon tells Empire. “It should be the most massively entertaining film. It should feel mythic.” READ MORE: https://t.co/UYdcI8x8bv pic.twitter.com/cqkn2FKwC1 — Empire (@empiremagazine) November 13, 2025

EXCLUSIVE ⚔️ Christopher Nolan’s #TheOdyssey is the epic to end all epics – captured entirely on IMAX cameras in locations around the world. “We shot over two million feet of film,” the director tells Empire of the gigantic production. READ MORE: https://t.co/BOqrjvFICM pic.twitter.com/L3UsoC5OvO — Empire (@empiremagazine) November 13, 2025

This month’s #TheOdyssey subscriber cover – showing warriors hauling the horse towards Troy – is illustrated by Paul Shipper. pic.twitter.com/925GadvZ2h — Empire (@empiremagazine) November 13, 2025

L’anteprima mette in evidenza Il cavallo di Troia, insieme a Matt Damon nei panni di Ulisse, per il numero che sarà in vendita dal 20 novembre 2025. Le riprese principali del film del 2026 sono terminate nell’agosto 2025 ed è uno dei film più attesi del 2026.

L’hype per l’adattamento di Nolan dell’Odissea di Omero ha raggiunto nuovi livelli per il regista, dato che Cinemark sta aggiungendo altri cinema IMAX in vista dell’uscita del film il prossimo anno. I biglietti per il film del 2026 sono stati messi in vendita con un anno di anticipo, a dimostrazione dell’impatto della popolarità di Nolan nell’attuale panorama hollywoodiano.

La scorsa estate, il teaser trailer di Odissea è stato proiettato in esclusiva prima di Jurassic World Rebirth. L’anteprima mostrava il personaggio di Tom Holland che parlava con il misterioso personaggio interpretato da Jon Bernthal, mentre discutevano di suo padre Ulisse. Il teaser trailer è stato presentato in anteprima, ma non è disponibile online.

Tom Holland interpreterà il figlio di Ulisse, Telemaco, e il mese in cui uscirà The Odyssey, l’attore britannico sarà protagonista anche di Spider-Man: Brand New Day. Nel cast figurano anche Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Bernthal, Lupita Nyong’o, Mia Goth ed Elliot Page.

Anche Charlize Theron è entrata a far parte del cast del film di Nolan, poiché secondo quanto riferito è stata scelta per interpretare la famosa Circe, anche se non ha ancora confermato il suo ruolo. La maggior parte dei personaggi è tenuta segreta, ma si prevede che diversi dei greci appariranno in The Odyssey.

Nolan ha anche ingaggiato John Leguizamo, Himesh Patel, Samantha Morton, Bill Irwin, Rafi Gavron, Nick E. Tarabay, Iddo Goldberg, Josh Stewart, Logan Marshall-Green e Jovan Adepo. Secondo The Hollywood Reporter, il colossale film della Universal Pictures ha un budget stimato di 250 milioni di dollari.

The Odyssey di Christopher Nolan uscirà nelle sale il 17 luglio 2026.