Sudestival 25° edizione presenta il suo weekend di chiusura

Si avvia verso la sua conclusione l’intensa 25esima edizione del Sudestival, il festival della Città di Monopoli, progetto dell’Associazione Culturale Sguardi, fondato e diretto da Michele Suma, con un weekend finale ricco di appuntamenti speciali e grandi ospiti.

Sabato 15 marzo chiuderà il festival la consueta serata delle premiazioni, introdotta dalla proiezione di Actos por partes, diretto da Sergio Milán e distribuito da Tersite Film, Premio “Raffaella Carrà” dell’edizione 2024 del Pop Corn Festival del Corto di Porto Santo Stefano. In apertura, l’esibizione dell’Orchestra del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, che eseguirà un arrangiamento sulle musiche di Nino Rota da Il Padrino.

Ospite speciale della serata finale l’acclamata attrice Lunetta Savino, che riceverà il Premio “Apulia Excellence”. Per l’occasione verrà proiettato Rosa, lungometraggio d’esordio della regista Katja Colja, nonché prima pellicola che vede Lunetta Savino come protagonista assoluta, candidata per questo film come miglior attrice protagonista ai David di Donatello e ai Nastri d’argento.

Prima della serata conclusiva, l’ultimo weekend del Sudestival si apre con altre due sezioni imperdibili. Il festival vivrà nuovamente anche la propria dimensione internazionale con il focus sull’Armenia, grazie al gemellaggio con il Golden Apricot International Film Festival di Jerevan e sotto il Patrocinio dell’Ambasciata di Armenia in Italia e del Consolato Onorario di Armenia in Bari, dedicando la giornata del 13 marzo, unica sezione a Bari, alla proiezione di tre opere armene selezionate con il GAIFF: Il colore del melograno di Sergej Paradjanov, Aurora’s Sunrise di Inna Sahakyan, e I Will Revenge This World With Love – S. Paradjanov di Zara Jian, presentato a settembre a Venezia e ora al Sudestival come première della sezione internazionale con la regista in sala.

Novità di quest’anno, figlia di un legame storico, sociale e culturale sedimentato con lo sbarco del 1991, è il focus sull’Albania, con il patrocinio e il supporto dell’Ambasciata della Repubblica d’Albania in Italia, di AQSHF – Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit e della Fondazione Gramsci Puglia: nella giornata del 14 marzo verranno proiettate tre opere albanesi, i cui autori saranno presenti in sala in compagnia dei rappresentanti delle rispettive istituzioni politiche e culturali. La sezione si apre alle 17 con Anulloje Ligjin di Fabrizio Bellomo: a seguire talk con il regista, Fabiola Ismaili (Aquile di Seta) e il dott. Edon Qesari (Accademia delle Scienze Albanese). Alle 19 sarà la volta di UDHA – Një gjak, një gjuhë, një besë di Alessandro Ferrantelli, una docuserie per la tv albanese presentata in anteprima italiana al Sudestival in forma ridotta e sottotitolata in italiano. A seguire talk con Arbër Agalliu, protagonista, il regista e Noé Andreano, sindaco di Casalvecchio di Puglia. Alle ore 20.30 sono previsti i saluti istituzionali, mentre alle 21 l’anteprima regionale del film restaurato e sottotitolato in italiano Lulekuqet mbi mure di Dhimiter Anagnosti, accompagnata da un talk di presentazione con Vito Saracino (Fondazione Gramsci Puglia), Marinela Ndia e Eriona Vyska (AQSHF – Arkivi Qendor Shtetëror i Filmit), Nicola Barbuti (Dabimus srl – Università di Bari) e Resmie Hallulli (Università di Bari, Fondazione Gramsci Puglia).

Ad arricchire ulteriormente gli ultimi giorni di questa edizione del Sudestival, il 13 marzo è previsto un evento dedicato ai bambini della scuola dell’infanzia, lo speciale Sudestival Baby con le proiezioni di Sapiens? di Bruno Bozzetto e Le figlie della luna di Marino Guarnieri. La visione sarà accompagnata dai laboratori di Jacopo Selicati (Collettivo Resine).

In programma anche le ultime due Masterclass rivolte ai giovani studenti del territorio: il 14 marzo si terrà l’incontro “Raccontare la storia: la questione armena”, guidato dal prof. Giuseppe Spagnulo, docente di Storia delle Relazioni Internazionali (UNIBA), dal prof. Alberto Maiale, docente di Storia e Filosofia (Liceo Salvemini, Bari) e Siranush Quaranta (giornalista, discendente della diaspora armena di Nora Arax), mentre il 15 marzo Daniele Ciprì sarà protagonista dell’incontro sull’importanza della fotografia nel cinema con il suo film È stato il figlio.

Giunto alla sua 25esima edizione, il Sudestival è il punto di riferimento del cinema italiano di qualità in Puglia, grande schermo delle opere prime del cinema italiano, della recente produzione di DOC e di cortometraggi italiani, nella splendida cornice della città di Monopoli ed è espressione dell’Apulia Cinefestival Network, afferisce all’AFIC ed è componente della Rete dei Festival dell’Adriatico.