Avengers: Doomsday potrebbe mescolare attori in carne e ossa con personaggi completamente animati

I rumors relativi a Avengers: Doomsday e Secret Wars sono moltissimi e sono davvero poche le notizie certe. Tra queste c’è certamente il coinvolgimento alla regia di Joe Russo e Anthony Russo. Ma ci aspettiamo molti altri nomi importanti, data l’introduzione, anche quella certa, del Multiverso.

Deadpool e Wolverine hanno regalato alcuni cameo memorabili, ma Doomsday e Secret Wars dovrebbero essere su un livello completamente diverso. Ci aspettiamo di vedere molti volti del passato e alcuni attori MCU noti in nuovi ruoli insieme all’attore di Iron Man Robert Downey Jr. nei panni di Dottor Destino.

Ora, un nuovo rapporto di The Cosmic Circus rivela che i Marvel Studios stanno valutando come portare personaggi animati in Avengers: Doomsday. Quindi, piuttosto che tradurre un personaggio animato in live-action, manterranno i rispettivi stili di animazione, con risultati simili a Space Jam e Chi ha incastrato Roger Rabbit.

Il sito aggiunge: “Per chiarire, mentre si prevede che Miss Minutes tornerà per Avengers: Doomsday, le informazioni relative a queste scene sono IN AGGIUNTA alle interazioni di Miss Minutes sullo schermo”.

Non sorprende che i personaggi di What If…? siano tra quelli al centro della scena in Doomsday, e questo rapporto suggerisce che The Watcher verrà mostrato insieme agli Exiles: Storm, Byrdie e Kahhori. Nel rapporto, si dice che i personaggi “osserveranno come il multiverso si dissolve nella follia dalla quinta dimensione e cercheranno di aiutare il più possibile”.

Sembra che potrebbe apparire anche il personaggio principale di Il Vostro Amichevole Spider-Man di Quartiere, anche se non è chiaro se questi cameo animati si estenderanno solo ai recenti progetti Marvel Animation o ad altri classici programmi TV.

Vedremo cosa succederà. Il risultato sarà accattivante o fiacco?

Tutto quello che sappiamo su Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars è previsto per il 7 maggio 2027.

Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Al momento non si hanno certezze sugli attori che comporranno il cast del film, né su precisi elementi di trama.

Il ritorno di Downey nel MCU è stato annunciato al Comic-Con dello scorso anno, dove è stato svelato che l’attore interpreterà Victor Von Doom nei prossimi due film dei Vendicatori. A dicembre Deadline ha riportato la notizia che Chris Evans sarebbe tornato nell’universo Marvel in un ruolo ancora da definire. Un altro casting per il prossimo Avengers: Doomsday è quello di Hayley Atwell, che dovrebbe riprendere il suo ruolo di Agente Carter.