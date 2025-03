Biancaneve: un attore del film crede che Disney avesse “paura” di invitare la stampa alla premiere

La prima mondiale del film live-action di Biancaneve della Disney si è tenuta nel fine settimana, ma l’evento non ha mobilitato lo sfarzo e il glamour a cui siamo abituati quando la Casa di Topolino di solito proietta un nuovo film per la prima volta. La stampa non è stata invitata a intervistare le star sul red carpet in favore di “un evento pomeridiano più celebrativo e adatto alle famiglie per adattarsi al tono e al pubblico di riferimento del film”.

Si ritiene che il vero motivo sia dovuto almeno in parte alle “controversie” che circondano le protagoniste Rachel Zegler, che è stata una sostenitrice schietta della Palestina e critica del presidente Donald Trump, e Gal Gadot, che è scesa in campo in difesa del suo paese d’origine, Israele. Ci sono state anche segnalazioni secondo cui entrambe le attrici non sono andate molto d’accordo durante le riprese del film (anche se questo è stato contestato).

Martin Klebba, che presta la voce a Brontolo nel nuovo film e funge anche da consigliere per il resto dei Nani, ha espresso i suoi pensieri sulla première durante un’intervista con THR. “Non sarà davvero un red carpet“, afferma Klebba, che sottolinea di essere molto orgoglioso del film e non vede l’ora che il pubblico lo veda. “Sarà all’El Capitan [Theatre], il che è fantastico. Ma sarà fondamentalmente una festa pre-evento, guarderemo il film e basta. Non ci sarà tutto questo clamore di ‘primo [fottuto] film Disney che abbiano mai fatto’. A causa di tutte queste controversie, hanno paura del contraccolpo da parte di persone diverse nella società“.

Tutto quello che sappiamo su Biancaneve

Biancaneve è diretto da Marc Webb, regista di The Amazing Spider-Man, da una sceneggiatura della regista di Barbie, Greta Gerwig e della drammaturga Erin Cressida Wilson. Il film dovrebbe ampliare la storia del classico d’animazione del 1937. Il film conterrà nuove canzoni di Benj Pasek e Justin Paul (La La Land e The Greatest Showman) e vedrà anche la star di Wonder Woman, Gal Gadot nel ruolo della Regina Cattiva. Gli attori per la maggior parte dei sette “nani” non sono stati annunciati, ma sappiamo che Martin Klebba, che ha partecipato a tutti i film dei Pirati dei Caraibi, interpreterà Brontolo.

È stato inoltre confermato che il film includerà una versione più giovane di Biancaneve, il che suggerisce che avremo una sorta di scene di flashback che approfondiranno le origini del personaggio principale.

L’uscita di Biancaneve nelle sale è prevista per il 21 marzo 2025.