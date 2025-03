DCU: ecco quale sarà il primo progetto ambientato a Gotham City

Gotham City è la casa di criminali come Joker, Poison Ivy, Penguin e Mr. Freeze, così come di eroi come Nightwing, Red Hood, Batgirl, Robin e, naturalmente, Batman. Dopo molta attesa, abbiamo la conferma che la città protetta dal Crociato Incappucciato sarà l’ambientazione di un film in uscita.

Creature Commandos è stato brevemente ambientato a Gotham, con tanto di primo fugace sguardo a Batman. Metropolis è la prossima location iconica da esplorare quando Superman uscirà a luglio di quest’anno, poi probabilmente verrà esplorata ulteriormente in Supergirl: Woman of Tomorrow a giugno 2026. L’11 settembre 2026, Clayface esplorerà il mondo di Gotham City.

Il co-CEO di DC Studios Peter Safran ha parlato con The Wrap per rivelare l’ambientazione del film. “Si adatta perfettamente al DCU e ci porta nel mondo di Gotham. Quindi, l’opportunità di realizzare un film horror per la DC è stata una specie di regalo”.

Non sorprende che Gotham City sia la location del primo film horror della DC, soprattutto considerando di chi parla quella storia. Gotham è piena di diversi personaggi terrificanti. Due Facce, Man Bat, The Phantasm, Killer Croc, Spaventapasseri, Professor Pyg e Joker sono solo alcuni dei personaggi spaventosi che vagano regolarmente per le strade di Gotham.

Cosa sappiamo di Clayface

Si dice che Clayface sia un horror-thriller-tragedia, con il protagonista che non dovrebbe essere ritratto come il noto cattivo che è conosciuto nel canone di Batman. Il personaggio è stato introdotto dalla DC in Detective Comics #40 nel giugno 1940. In origine, era raffigurato come un attore di discreto successo che, dopo essersi dato al crimine, aveva adottato l’identità di un personaggio che aveva interpretato in un film horror. Ha un corpo apparentemente fatto di argilla ed è apparso nel corso degli anni in vari film, serie, opere d’animazione, videogiochi e altre forme di media.

In base ai commenti di James Gunn, il film sarà ambientato nel DCU, al contrario del “BatVerse” del regista di The Batman Matt Reeves. “Notizie entusiasmanti da [DC] Studios oggi, poiché [Clayface], una storia del DCU da una sceneggiatura di Mike Flanagan, ha ricevuto UFFICIALMENTE il via libera. Clayface debutterà nel 2026″, ha scritto Gunn. Flanagan aveva espresso il suo interesse per la realizzazione di un film autonomo su Clayface già nel 2021, quando scrisse su Twitter di voler affrontare il film come un “horror/thriller/tragedia”.

Il co-CEO di DC Studios Peter Safran ha condiviso alcuni nuovi dettagli sulla sceneggiatura di Flanagan, osservando che Clayface sarà effettivamente un film horror sullo stesso filone di La Mosca di David Cronenberg. THR ha recentemente fornito alcuni aggiornamenti interessanti e sembra che il film trarrà anche più di un po’ di ispirazione dal successo di body horror di Coralie Fargeat, The Substance.

“Clayface, vedi, è una storia horror di Hollywood, secondo le nostre fonti, che usa l’incarnazione più popolare del cattivo: un attore di film di serie B che si inietta una sostanza per mantenersi giovane e rilevante solo per scoprire che può rimodellare il suo viso e la sua forma, diventando un pezzo di argilla ambulante”.

Clayface ha un budget dichiarato di 40 milioni di dollari e dovrebbe essere girato in una varietà di località, tra cui Vancouver, Toronto e New Jersey o Atlanta. Alan Tudyk ha recentemente prestato la voce a Clayface nella serie animata Creature Commandos di James Gunn, il che significa che c’è la possibilità che possa anche interpretare il personaggio in un live-action a un certo punto.

Clayface arriverà nelle sale l’11 settembre 2026.