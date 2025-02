Avengers: Secret Wars sarà un “cambio di guardia”, parola di Anthony Mackie

Nel giorno di uscita al cinema di Captain America: Brave New World sembra crudele concentrarsi su altri film Marvel che non siano l’esordio di Anthony Mackie con Captain America sul grande schermo, eppure è ovvio che il pensiero dei fan del MCU è sempre rivolto agli eventi crossover che culmineranno nel 2027 con Avengers: Secret Wars.

Quest’anno, vedremo in sala Thunderbolts*, I Fantastici Quattro: Gli Inizi e altri programmi TV Disney+ da tenere d’occhio. Parlando con Deadline, Anthony Mackie ha confermato che inizierà le riprese di Doomsday a marzo o aprile. Da lì, “Gireremo a Londra per tutta l’estate e poi l’estate successiva gireremo il prossimo [Avengers: Secret Wars]. Sarà una serie completa”.

L’attore non ha potuto rivelare molto su entrambi i film e ha affermato di essere stato tenuto all’oscuro su quali dei suoi compagni Avengers si riuniranno nell’epico film in due parti. “Non so quanti torneranno. RDJ [Robert Downey Jr.] ha fatto il grande annuncio che tornerà. A parte lui, non so chi della troupe originale tornerà, ma so che lui lo farà”, ha spiegato Mackie. “Sono emozionato di poter andare a lavorare con lui, di poterlo affrontare faccia a faccia. È un’esperienza unica nella carriera, incredibile quanto lavorare con Harrison Ford, perché è una leggenda”.

“Ora sono io l’OG. Sono l’unico”, ha aggiunto. “Sono l’Avenger del vecchio gruppo che porta avanti il nuovo gruppo. Quindi sarà un cambio della guardia. Come vedi nel nuovo trailer, Ross dice tipo, ‘Voglio che tu dia inizio agli Avengers.’ Quindi devo capire chi saranno i nuovi Avengers. Questo è il vantaggio di essere Captain America. Posso scegliere con chi voglio uscire.”

Quello che sappiamo su Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Al momento non si hanno certezze sugli attori che comporranno il cast del film, né su precisi elementi di trama.