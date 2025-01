Batman dovrebbe apparire in altri progetti DCU prima di The Brave and the Bold

Andy Muschietti ha recentemente confermato due cose: The Brave and the Bold non uscirà prima del 2027 almeno, e Robert Pattinson, almeno per ora, non sarà Batman nel DCU. Sebbene sia deludente che il DCU non avrà un film di Batman per almeno i primi tre anni della sua esistenza, è bello sapere che almeno c’è una sorta di piano.

Tuttavia, sarebbe semplicemente strano costruire un universo cinematografico DC interconnesso ed escludere completamente Batman, il personaggio più popolare della DC e, presumibilmente, il personaggio dei fumetti più popolare di tutti i tempi. Forse, invece di dare al Batman del DCU un suo film per competere con The Batman Part II, il ruolo del Crociato di Gotham nel DCU potrebbe essere quello di apparire nei film di altri personaggi prima di comparire nel suo.

Powered by

Questa era un’idea che il vecchio regime della Warner Bros sembrava voler mettere in atto quando Michael Keaton era pronto a prendere il posto da Cavaliere Oscuro del DCEU prima che Gunn e Safran riavviassero completamente l’universo. Keaton avrebbe dovuto apparire in Aquaman e il Regno Perduto, nella Batgirl scartata e in altri film in arrivo.

Questa idea consentirebbe a Gunn, Safran e Muschietti di introdurre un Batman nel loro universo senza dare al pubblico un ennesimo film di Batman.

Tecnicamente l’Uomo Pipistrello ha già debuttato in Creature Commandos, il che significa che questo processo è già in atto. Se Clayface sarà il protagonista nel suo film, il che sembra logico, l’antagonista potrebbe essere Batman. E lui potrebbe anche funzionare come antagonista secondario se Flannagan ha già qualcuno in mente.

Sembra improbabile che Batman faccia la sua apparizione in Superman o Supergirl: Woman of Tomorrow al di fuori di una scena post-credit. Mentre è molto difficile immaginare un debutto per Batman in Superman, non sappiamo nulla della trama di Supergirl: Woman of Tomorrow, ma l’inclusione di Lobo potrebbe potenzialmente suggerire una trama più cosmica. Questa è pura congettura poiché l’intera trama potrebbe svolgersi facilmente sulla Terra, ma, indipendentemente da ciò, l’apparizione di Batman sembra comunque improbabile.

C’è la possibilità che Batman possa fare un’apparizione in Lanterns, che molto probabilmente uscirà nel 2026. La storia è stata paragonata a True Detective, un’eccellente serie della HBO, quindi forse le Lanterne hanno bisogno di un aiuto dal più grande detective del mondo.

Un altro progetto annunciato in cui Batman potrebbe apparire è Dynamic Duo, il lungometraggio animato ambientato nel DCU che racconta le storie passate di Dick Grayson e Jason Todd come Robin.

Ci sono poi altri progetti DCU già annunciati, da Swamp Thing a Paradise Lost, ma quali di questi potrebbe rappresentare il prossimo posto in cui vedremo Batman?