What’s Love?, il film è tratto da una storia vera?

What’s Love Got to Do With It?, il cui titolo italiano è stato abbreviato in What’s Love? (qui la nostra recensione) è una commedia romantica che segue la storia di Zoe, una regista che decide di trasformare il matrimonio del suo migliore amico Kaz nel tema del suo prossimo documentario quando scopre che lui sta per sposarsi in modo combinato. Essendo cresciuta con un’idea specifica della ricerca dell’amore, Zoe non riesce a capire come si possa sposare qualcuno che non ha mai incontrato prima nella sua vita. Seguendo il viaggio di Kaz e della sua famiglia alla ricerca di una sposa, Zoe inizia però a scoprire che esiste un modo diverso di considerare l’amore e il matrimonio.

Diretto da Shekhar Kapur, il film vede la partecipazione di Lily James, Shazad Latif, Shabana Azmi, Emma Thompson, Sajal Aly, Jeff Mirza e Asim Chaudhry. Con un cast appartenente alla cultura mediorientale, la tradizionale pakistana e la vita di una famiglia britannico-pakistana sono dunque state rappresentate in modo autentico nel film. Ma c’è una vera ispirazione dietro questa autenticità? In questo articolo andiamo alla scoperta delle origini della vicenda di What’s Love?, per stabilire se si tratta di una storia vera o di pura invenzione.

What’s Love? è una sceneggiatura originale

La risposta più diretta è che no, What’s Love? non è basato su una storia vera. È basato sulla sceneggiatura originale scritta dalla sceneggiatrice-produttrice del film, Jemina Khan, che ha però avuto l’ispirazione per questa storia quando ha visto quante persone nella sua vita erano coinvolte in matrimoni combinati di successo e amorevoli. “Ho incontrato tutti i personaggi di questo film in un modo o nell’altro, ed è la mia visione di alcuni matrimoni combinati di successo, avendo idee preconcette su come potrebbero essere; vederli da vicino, vederne alcuni incredibilmente felici, anche tra i più giovani”, ha dichiarato Jemina a The Hollywood Reporter.

What’s Love? porta alla ribalta la cultura musulmana tradizionale, soprattutto quella prevalente nel Sud-Est asiatico, e sfida i preconcetti sui matrimoni combinati che esistono nei Paesi occidentali. A questo proposito, Shabana Azmi ha dichiarato: “Credo che ora che il mondo si sta restringendo e sta diventando un “villaggio globale”, dobbiamo riconoscere che le culture devono essere comprese nei loro termini anziché con i riflettori dell’Occidente puntati addosso… e questo [il film] lo fa non schierandosi, non dicendo che una è migliore dell’altra. Te le mostra entrambe e tu puoi scegliere”.

Ciò che fa funzionare il film è poi la chimica tra i due protagonisti, Lily James e Shazad Latif. I due sono stati amici nella vita reale per quasi un decennio e questo traspare anche dalla loro sintonia in scena e sullo schermo. L’interazione tra gli altri attori è poi altrettanto naturale, grazie all’approccio molto aperto e comunicativo del regista Shekhar Kapur. In un’intervista rilasciata a Deadline Hollywood, Shekhar Kapur ha rivelato che molto prima dell’inizio delle riprese, lui e i membri del cast hanno discusso a lungo della trama e di come volevano interpretare i loro personaggi.

“Ho permesso loro [al cast] di cambiare tutto ciò che volevano e poi si crea una cosa sul set per cui il film si evolve – si evolve nell’amore, si evolve in tutti i tipi di emozioni umane che tutti noi proviamo continuamente. Altrimenti non ci sarebbero emozioni umane”, ha detto il regista. Pur essendo una storia di fantasia, dunque, What’s Love? è molto legato alla realtà. È un’esplorazione della famiglia e dell’identità, sia individuale che culturale. Scritto in modo brillante, il film presenta una Gran Bretagna molto multiculturale attraverso i suoi personaggi accattivanti. Mentre il film inizia come una commedia romantica con le giuste note umoristiche, la regia sfumata di Shekhar Kapur trasforma poi il film in qualcosa di molto più emotivo e sentito.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di What’s Love? grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes, Tim Vision e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di mercoledì 12 marzo alle ore 21:30 sul canale Rai 1.