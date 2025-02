Biancaneve: le prime proiezioni del box office prevedono una continua tendenza al ribasso per i remake Disney in live action

A poco più di un mese dall’uscita del film, le prime proiezioni sugli incassi del remake live-action di Biancaneve si collocano a metà classifica. La vincitrice del Golden Globe Rachel Zegler guida il cast del film nel ruolo della protagonista. La storia vede ora Biancaneve come la figlia di un re che è stato usurpato dalla Regina Cattiva di Gal Gadot e, dopo essere fuggita dal suo castello, trama per reclamare il regno con l’aiuto di sette creature magiche. Diretto da Marc Webb, il remake di Biancaneve ha suscitato molte polemiche durante la sua produzione.

Nonostante le controversie, come riportato da Deadline, le prime proiezioni al botteghino di Biancaneve si stanno rivelando modeste. Il remake live-action di Zegler è attualmente sulla buona strada per un weekend di apertura nazionale di 63-70 milioni di dollari, come riportato sia da Quorum che dalle fonti della pubblicazione. Questo segnerebbe di fatto il weekend d’apertura di Zegler con i maggiori incassi fino ad oggi, mentre il record attuale è detenuto da Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes‘ 44,6 milioni di dollari.

Cosa significa per Biancaneve della Disney

Sebbene un bottino di 63-70 milioni di dollari sia una cifra modesta, se dovesse rivelarsi più concreta all’uscita di Biancaneve il 20 marzo, non è un buon segno per il bilancio finale del film. Le notizie sul budget finale del film sono attualmente discordanti, anche se è stato riferito che il film potrebbe essere costato più di 269 milioni di dollari. Se si considerano i costi di marketing e di uscita nelle sale, che di solito sono pari a circa 2,5 volte il budget di produzione, il punto di pareggio del film sarebbe di circa 673 milioni di dollari.

Se si guarda al confronto tra l’apertura di Biancaneve e quella di altri remake Disney in live action, il film di Zegler si collocherebbe proprio a metà del gruppo, soprattutto se non si tiene conto di sequel e prequel. Oltre a essere il più basso dai tempi di Dumbo di Tim Burton, sarebbe anche una continuazione della tendenza al ribasso del genere al botteghino, con la maggior parte dei titoli che si collocano ben al di sotto dei 90-100 milioni di dollari che i primi remake hanno ottenuto nei loro weekend di apertura. Nel grafico che segue è possibile vedere come le previsioni di apertura di Biancaneve si confrontano con quelle di altri recenti remake e adattamenti Disney:

A parte Crudelia, che ha avuto un’uscita simultanea nelle sale e nella Disney+ Premiere a causa della pandemia COVID-19, la maggior parte degli altri remake Disney in live-action nello stesso weekend di apertura di Biancaneve sono stati ben al di sotto dei 600 milioni di dollari. Anche se Mufasa: Il Re Leone ha registrato una graduale ascesa dopo una partenza lenta, superando alla fine Sonic the Hedgehog 3 e diventando un successo, Biancaneve potrebbe non andare altrettanto bene, soprattutto dopo che le varie controversie del film hanno frenato l’attesa per il remake di Zegler.