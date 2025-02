Steven Spielberg: il prossimo film riceve un importante aggiornamento sulle riprese e una conferma al cast

La prossima epopea fantascientifica di Steven Spielberg ha ricevuto un importante aggiornamento sulle riprese, con l’attrice Meredith Hagner che ha rivelato che la produzione si sta intensificando e che una star della Marvel si sta ufficialmente unendo al cast. Il prossimo film, attualmente senza titolo, segna il ritorno di Spielberg al genere fantascientifico insieme allo sceneggiatore e collaboratore di lunga data David Koepp. Il film dovrebbe richiamare i precedenti film di Spielberg, che ricordano Incontri ravvicinati del terzo tipo ed E.T. Il film di Spielberg, ancora senza titolo, dovrebbe essere interpretato da Emily Blunt, Josh O’Connor, Colman Domingo, Colin Firth e Eve Hewson e dovrebbe arrivare nelle sale nel maggio 2026.

In un’intervista rilasciata a ScreenRant per il suo ultimo film You’re Cordially Invited (ora in streaming su Prime Video), la Hagner ha confermato che suo marito e la star della Marvel Wyatt Russell faranno parte dell’ultima epopea fantascientifica di Steven Spielberg. Ha anche confermato che le riprese inizieranno questa settimana, dato che l’intervista è stata condotta il 29 gennaio. Non è chiaro se Russell si unisca a una produzione che sta girando da tempo o se il film stesso stia iniziando. La Hagner ha condiviso questa informazione mentre spiegava come è nato il cameo di Russell in You’re Cordially Invited. La risposta completa è riportata di seguito:

È letteralmente uno scambio. Io faccio un progetto, lui fa un progetto, solo quello che viene da entrambe le parti, e questo era il mio turno di lavorare, e lui stava tenendo duro con i bambini, e io gli ho detto: “Tesoro, c’è questo piccolo cameo e il film”. E credo che lui abbia detto: “Beh, qual è la parte?”. E io: “Oh, il signor Hollywood deve avere la parte [specificata]”. E io: “È il mio film”. Ok, il mio film oltre a quello di Reese e Will.

Ma io ho detto: “Vai e basta. Hanno bisogno di una persona e tu sei in città, quindi vai”. L’ho spinto a farlo e lui mi ha detto: “Qual è la parte?”. E poi si è letteralmente tagliato la barba da montone. Diceva: “Ok, sono il conduttore di questa cosa”. E poi è durato letteralmente un secondo, il che mi ha fatto ridere tantissimo. Si è fatto la barba di montone per questo cameo di un secondo da non notare. È un attore molto impegnato che lavorerà letteralmente con Steven Spielberg la prossima settimana e ci ha dedicato un secondo del suo tempo.

Cosa significa questo per il film di fantascienza di Steven Spielberg

Steven Spielberg sta tornando a uno dei suoi generi più forti

Russell è noto soprattutto per il ruolo di John Walker nella miniserie Marvel The Falcon and the Winter Soldier ed è pronto a riprendere il ruolo dell’ex-Capitano America nel prossimo film del MCU Thunderbolts*. Al di fuori del Marvel Cinematic Universe, Russell è apparso in diversi film e show televisivi, tra cui l’horror fantascientifico Overlord, il western spaziale Cowboys & Aliens di Jon Favreau e la serie per Apple TV+ Monarch: Legacy of Monsters. Sebbene l’attore sia entrato ufficialmente a far parte del cast, il ruolo esatto di Russell nel film di Spielberg sugli UFO non è ancora stato rivelato.

In particolare, Spielberg non realizza un blockbuster di fantascienza molto apprezzato da tempo. Il suo ultimo sforzo nel genere è stato Ready Player One nel 2018, che ha ricevuto reazioni contrastanti. Prima di allora, La guerra dei mondi del 2005 è stata la sua ultima uscita fantascientifica di rilievo. Tuttavia, il curriculum di Spielberg nel genere è leggendario, con film come Minority Report e classici precedenti come Incontri ravvicinati del terzo tipo e E.T. Mentre l’acclamato The Fabelmans si allontanava dai soliti blockbuster del regista, l ‘imminente progetto fantascientifico di Spielberg segna il suo ritorno alla cinematografia su larga scala e ad alto tasso di spettacolo.