Biancaneve: per Rachel Zegler le polemiche sul live action di sono basate sulla “grande passione” per l’originale

È ormai risaputa la controversia che circonda Rachel Zegler scelta per il ruolo principale nel remake live-action di Biancaneve della Disney. Sebbene sia vero che la star di Shazam! Fury of the Gods ha fatto alcune osservazioni sull’iconico classico animato del 1937 che non hanno contribuito a migliorare la situazione, una buona percentuale della reazione negativa sembra essere rivolta al fatto che la sua pelle non è “bianca come la neve”.

Parlando con Vogue Mexico, Rachel Zegler ha rivelato la sua posizione attuale sulla reazione conservatrice al suo casting… e sembra aver scelto le parole con molta attenzione. “Interpreto i sentimenti delle persone riguardo a questo film come passione per esso, e che onore poter far parte di qualcosa per cui le persone sono così appassionate”, ha detto alla pubblicazione. “Non sempre proveremo gli stessi sentimenti di tutti quelli che ci circondano e tutto ciò che possiamo fare è dare il massimo”.

Anticipando cosa i fan Disney possono aspettarsi da questo adattamento, ha detto che la Disney “ha trovato questo meraviglioso e delicato equilibrio tra il prendere il classico animato che tutti conoscono e amano dal 1937” e “introdurlo a questa nuova generazione”.

Il casting di Rachel Zegler non è l’unica ragione per cui Biancaneve si è rivelata un po’ controversa. Si ritiene ampiamente che i Sette Nani fossero stati originariamente esclusi dalla storia, sostituiti da una serie di diversi “Banditi”. Le riprese aggiuntive hanno cambiato le cose, ma la risposta ai personaggi CG non è stata eccessivamente positiva (la speranza è che l’aspetto visivo possa essere migliorato entro l’uscita del film). Ci aspettiamo ancora che siano stati apportati cambiamenti radicali, nonostante qualsiasi ritocco in post-produzione.

Tutto quello che sappiamo su Biancaneve

Biancaneve è diretto da Marc Webb, regista di The Amazing Spider-Man, da una sceneggiatura della regista di Barbie, Greta Gerwig e della drammaturga Erin Cressida Wilson. Il film dovrebbe ampliare la storia del classico d’animazione del 1937. Il film conterrà nuove canzoni di Benj Pasek e Justin Paul (La La Land e The Greatest Showman) e vedrà anche la star di Wonder Woman, Gal Gadot nel ruolo della Regina Cattiva. Gli attori per la maggior parte dei sette “nani” non sono stati annunciati, ma sappiamo che Martin Klebba, che ha partecipato a tutti i film dei Pirati dei Caraibi, interpreterà Brontolo.

È stato inoltre confermato che il film includerà una versione più giovane di Biancaneve, il che suggerisce che avremo una sorta di scene di flashback che approfondiranno le origini del personaggio principale.

L’uscita di Biancaneve nelle sale è prevista per il 21 marzo 2025.