Bill Skarsgård potrebbe ottenere un nuovo ruolo nel MCU

Quando Eternals è uscito nel 2021, è diventato il primo film “marcio” dei Marvel Studios, secondo l’indicatore di gradimento di Rotten Tomatoes. Sfortunatamente, il fatto che sia arrivato nelle sale durante gli ultimi mesi della pandemia ha fatto sì che abbia faticato ad avere un impatto significativo al botteghino. Sebbene non si possa negare che fosse un po’ troppo pieno di elementi (e che vantasse un cattivo poco incisivo in Kro, doppiato da Bill Skarsgård), c’erano molte cose di Eternals che funzionavano. Il film ha probabilmente una fama negativa immeritata, soprattutto perché ha mostrato un lato diverso del MCU e ha gettato le basi per alcune emozionanti storie future.

A distanza di quasi quattro anni, i Marvel Studios non hanno però ancora annunciato piani per riportare sullo schermo quei personaggi. Di conseguenza, non è chiaro se sapremo mai cosa ne è stato degli Eterni portati via dalla Terra da Arishem per essere giudicati dopo il loro ruolo nell’impedire la nascita di Tiamut. Captain America: Brave New World confermerà comunque che i Celestiali sono la fonte dell’adamantio nel MCU. Tornando però a Kro, il cattivo unico e irripetibile – che ha avuto un impatto molto maggiore nei fumetti che sullo schermo – è stato, come anticipato, interpretato dalla star di Nosferatu, IT e Il corvo Bill Skarsgård.

L’attore e il personaggio sono stati ampiamente sprecati, ma sembra che Skarsgård potrebbe avere una seconda possibilità nel MCU. Secondo lo scooper @MyTimeToShineH, “i Marvel Studios sono interessati a Bill Skarsgård per un nuovo ruolo nel MCU. Non il suo ruolo in Eternals”. Ci sono molti ruoli che l’attore potrebbe assumere nel Multiverso o nella Saga dei Mutanti. Mister Sinister è un nome che abbiamo già visto circolare sui social media e Bill Skarsgård, che si è reso protagonista di molte trasformazioni fisiche sullo schermo, non è nuovo ai blockbuster (ha anche impressionato tutti nel ruolo del cattivo Marchese de Gramont in John Wick 4).