Avengers vs. X-Men: i momenti dei fumetti che vorremmo vedere al cinema

Dal momento che circolano diverse voci sul fatto che la Mutant Saga dei Marvel Studios si concluderà con un film dal titolo Avengers vs. X-Men, sembra interessante andare alla fonte, ovvero ai fumetti, per vedere quali sono i momenti migliori di questo scontro che potremmo voler vedere al cinema.

Non si ha ancora una idea precisa di come saranno gli eroi più potenti della Terra in un MCU post-Avengers: Secret Wars, ma gli X-Men saranno sicuramente riavviati. Ciò dà ai Marvel Studios tempo a sufficienza per impostare la squadra dei Mutanti di Xavier prima di andare in guerra con l’iconico team di supereroi.

Il fumetto Avengers vs. X-Men è pieno di momenti memorabili ma, come accaduto per Avengers: Infinity War, Captain America: Civil War e persino Secret Invasion, prevediamo che solo alcuni momenti o idee arriveranno fino al grande schermo. Ecco quali potrebbero essere i migliori da vedere al cinema:

8 Non più un Vendicatore Dopo aver pronunciato le fatidiche parole “Non più mutanti” in House of M, Scarlet Witch non è esattamente una figura amata nell’universo Marvel. In un preludio ad Avengers vs. X-Men, torna alla Avengers Mansion e viene rapidamente cacciata via dal suo ex marito, Visione. Tra ciò che Wanda ha fatto in Doctor Strange nel Multiverso della Follia e la sua presunta alleanza con Doctor Doom in Avengers: Doomsday, è facile immaginare che la Scarlet Witch del MCU venga emarginata in modo simile nella Mutant Saga. Rifiutata dagli eroi più potenti della Terra, Wanda potrebbe trovare una casa con gli X-Men, in particolare se si rivelasse una mutante. Con ciò, i Marvel Studios possono farle assumere il ruolo di Hope Summers con elementi di House of M persino incorporati nella storia.

7 Nova si schianta sulla Terra La Marvel Television sta andando avanti con una serie TV di Nova e si dice che vedremo Richard Rider andare in guerra con Annihilus e la sua Annihilation Wave. In Avengers vs. X-Men, Nova si schianta e avverte gli eroi più potenti della Terra dell’arrivo di Fenice. Se i Nova Corps non riescono a sconfiggere Annihilus nella serie Disney+, allora forse l’Annihilation Wave arriverà sulla Terra e sarà ciò che unirà gli Avengers e gli X-Men dopo il loro scontro iniziale. Un punto della trama del genere potrebbe fare affidamento un po’ troppo sugli spettatori che guardano anche cosa succede in streaming, ma se c’è un elemento cosmico nella storia, allora Nova dovrebbe assolutamente essere coinvolto (forse avrà stretto una partnership con il leggendario Star-Lord entro quel momento).

6 Red Hulk fa la differenza Come Captain America: Brave New World, i fumetti hanno originariamente introdotto Red Hulk come antagonista. Tuttavia, “Thunderbolt” Ross alla fine ha trovato la redenzione ed è diventato un alleato chiave per gli Avengers. In Avengers vs. X-Men, non solo la sua competenza militare gioca un ruolo cruciale nella strategia contro gli X-Men, ma la sua potenza porta a scontri memorabili con diversi personaggi iconici (tra cui Colosso e Fenomeno). Ci piacerebbe vedere Hulk Rosso in coppia con Hulk e She-Hulk per svolgere un ruolo fondamentale in qualsiasi battaglia con gli X-Men. Quella squadra ha un sacco di pezzi grossi e la rabbia ardente di Ross potrebbe aiutare a cambiare le sorti della battaglia se Harrison Ford fosse disposto a partecipare.

5 Ciclope contro Capitan America Con la Forza della Fenice che corre verso la Terra, gli Avengers arrivano alla base degli X-Men su Utopia e chiariscono che dovranno prendere in custodia Hope Summers. Come si può immaginare, questo non va giù ai mutanti. Mentre Steve Rogers e Scott Summers chiariscono le cose, Ciclope alla fine colpisce Capitan America con uno dei suoi potenti raggi ottici. Ne consegue una lotta e questi due maestri tecnici mettono in scena uno spettacolo incredibile. Indipendentemente da chi interpreterà questi personaggi quando (e se) Avengers vs. X-Men arriverà, questa è una lotta per cui pagheremmo un sacco di soldi per vedere sullo schermo, soprattutto se è ciò che traccia una linea di demarcazione tra le due squadre.

4 Magneto contro Iron Man Questo deve accadere. Siamo sicuri che molti di voi stanno già pensando che Magneto schiaccerebbe Iron Man come una lattina, ma Tony Stark ha spesso trovato il modo di contrastare le abilità del Maestro del Magentismo, livellando così il campo di gioco. Il problema è, ovviamente, che Tony Stark è morto. E con Robert Downey Jr. che interpreta il Dottor Destino in Avengers: Doomsday, l’unico modo per far tornare questo personaggio nella Mutant Saga è che l’eroe venga riassegnato. Ironheart è un’altra possibilità, anche se non pensiamo che avrà lo stesso effetto (anche dopo la sua prossima serie TV Disney+). Con le voci che dicono che Mister Sinister sia il prossimo grande cattivo del franchise degli X-Men, potrebbe non esserci posto per Magneto o Iron Man in questa storia.

3 Alcuni scontri inaspettati Il divertimento di qualsiasi film “vs.” sono i combattimenti che possiamo aspettarci di vedere sullo schermo. All’epoca in cui uscì Avengers vs. X-Men, la Marvel Comics pubblicò una serie di collegamenti con tutti i tipi di combattimenti del genere. Iron Man contro Magneto è scontato, ma Captain America contro Gambit sarebbe particolarmente divertente da vedere dal vivo. La vista di Gambit che carica di energia viola lo scudo di Cap varrebbe da sola il prezzo del biglietto. Supponendo che siano in gioco i personaggi giusti, ci sono anche Rogue contro Captain Marvel, Thor contro Storm e Spider-Man contro Fenomeno, tra innumerevoli altri, da aspettarsi potenzialmente.

2 Wolverine selvaggio In Avengers vs. X-Men, quest’ultima squadra viene divisa in due. Logan è diventato maestro e insegna alla prossima generazione di mutanti a Westchester e il team di Ciclope si rifugia su Utopia con un approccio molto più militaristico per proteggere la razza mutante. Mentre Wolverine inizialmente si schiera con gli Avengers, in seguito si ribella perché capisce che l’unico modo per salvare il pianeta era uccidere Hope Summers. Ciò lo portò in conflitto con entrambe le squadre e potrebbe essere un uso divertente del mutante artigliato nell’MCU. Che si tratti di Hugh Jackman, Henry Cavill o qualcun altro, Wolverine deve essere una parte fondamentale di questa storia, in particolare se significa esplorare la sua complicata rivalità con Ciclope.