Blumhouse finalmente ottiene il suo primo punteggio positivo su Rotten Tomatoes dopo le recenti delusioni

Un nuovo thriller è diventato l’unico film del 2025 della Blumhouse Productions a guadagnarsi un nuovo punteggio di pubblico su Rotten Tomatoes. La società di produzione dietro molti celebri film horror, tra cui Paranormal Activity e Get Out, ha sviluppato un track record piuttosto inaffidabile negli ultimi anni. The Black Phone e M3GAN sono stati grandi successi commerciali per la Blumhouse, ricevendo sequel imminenti e ottenendo punteggi di pubblico RT dell’88% e del 78%, rispettivamente. Tuttavia, gli sforzi per completare o continuare franchise di successo, attraverso le uscite di Halloween Ends e The Exorcist: Believer, hanno portato a risposte deludenti.

Dopo l’adattamento di Five Nights at Freddy’s, che ha ottenuto un impressionante 86% di pubblico, Blumhouse è stata colpita da una serie di progetti deludenti. Night Swim, Imaginary e Afraid sono stati tutti dei fallimenti commerciali e hanno ottenuto un Popcornmeter del 53% o inferiore. Il remake di Speak No Evil con James McAvoy e Mackenzie Davis è stato forse un punto luminoso per Blumhouse, che ha chiuso il 2024 con un punteggio dell’83% sia dalla critica che dal pubblico su Rotten Tomatoes.

Drop ha ottenuto un buon punteggio di pubblico da Rotten Tomatoes

Drop è l’ultimo film della Blumhouse, ma si sta già dimostrando uno dei più apprezzati. Il thriller, diretto da Christopher Landon di Happy Death Day e Freaky, segue Violet (interpretata da Meghann Fahy) mentre riceve messaggi anonimi e sconcertanti sul suo telefono durante un appuntamento.

Oltre a Fahy, il cast di Drop include Brandon Sklenar, Violett Beane, Jacob Robinson, Reed Diamond e Jeffery Self. Uscito l’11 aprile, il film sta raccogliendo consensi dalla critica e attualmente vanta un punteggio Tomatometer dell’83%.

Drop – La prima goccia ha anche ottenuto un nuovo punteggio di pubblico su Rotten Tomatoes, diventando così il primo film della Blumhouse nel 2025 a farlo. Il Popcornmeter è attualmente all’80%, che è significativamente più alto del 56% che Wolf Man di Leigh Whannell ha ricevuto dopo la prima di gennaio. L’unico altro film che la Blumhouse ha distribuito finora quest’anno, The Woman in the Yard, ha ottenuto solo il 46%.