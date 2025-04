Fallout – Stagione 2: Walton Goggins rivela un’intrigante anticipazione su ciò che accadrà

Sembra che ci aspetta un altro incredibile viaggio con Fallout di Prime Video, perché la star Walton Goggins sta trasmettendo entusiasmo per ciò che accadrà nella seconda stagione. L’acclamato attore, noto per le sue performance accattivanti, ha recentemente lasciato intendere di essere rimasto molto colpito dal materiale che ha incontrato finora per la prossima stagione, sia sulla pagina che in cabina di registrazione.

Si tratta di una notizia fantastica per i fan che sono stati travolti dalla prima stagione, acclamata dalla critica, che ha debuttato lo scorso aprile e ha sfidato le aspettative diventando un evento televisivo di spicco del 2024. L’adattamento del videogioco non solo ha risuonato con i fan di lunga data dell’amato franchise, ma ha anche affascinato i nuovi arrivati con la sua storia avvincente, la grafica sorprendente e le interpretazioni stellari.

La produzione dell’attesissima seconda stagione è iniziata ufficialmente a novembre, ma ha dovuto affrontare un ostacolo imprevisto con gli incendi di Los Angeles. Fortunatamente, sembra che queste sfide non abbiano smorzato lo slancio creativo, soprattutto se si considerano le recenti dichiarazioni di Goggins a Complex. “Siamo entrati nella seconda stagione di Fallout“.

“Ora che la gente ha capito cos’è il mondo, questa storia lo porta a un livello completamente diverso. Sono in giro da molto tempo e di solito uno show da cui la gente è attratta, con quella licenza, la seconda stagione inizia a funzionare, giusto? È lì che può accadere la vera magia. E noi siamo già entrati nella seconda stagione. Dice molto su molte cose, rimane nei binari del tono che era stato stabilito ma poi ne esce nei modi più interessanti“.

Cosa c’è da sapere su Fallout

Prodotta da Jonathan Nolan, Lisa Joy, Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner, Fallout è basata sulla serie di videogiochi di Bethesda Game Studios. La serie è ambientata duecento anni dopo l’apocalisse, quando alcuni gentili abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nel paesaggio infernale irradiato che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e vengono sconvolti dalla scoperta di un universo incredibilmente complesso, allegramente strano e altamente violento, oltre che da alcune tremente verità.

La prima stagione si concludeva infatti con la scoperta di Lucy sul ruolo avuto dal padre nell’esplosione atomica che ha cambiato per sempre il mondo, come anche che alcuni pochi eletti di quel periodo sono sopravvissuti fino a quell’orribile presente. Unitasi al Ghoul, in cerca della sua famiglia, i due sono ora diretti verso New Vegas, in cerca di maggiori risposte su quanto accaduto in passato.

La serie è interpretata da Ella Purnell nel ruolo di Lucy, Aaron Moten in quello di Maximus, Walton Goggins nel ruolo del Ghoul e da Kyle MacLachlan, Moisés Arias, Sarita Choudhury, Michael Emerson, Leslie Uggams, Frances Turner, Dave Register, Zach Cherry, Johnny Pemberton, Rodrigo Luzzi, Annabel O’Hagan e Xelia Mendes-Jones.

Fallout ha debuttato nella Top 3 dei titoli più visti di Prime Video e ha ottenuto 16 nomination agli Emmy per la sua prima stagione, tra cui Outstanding Drama Series. Athena Wickham di Kilter Films è anche produttrice esecutiva per Bethesda Game Studios e James Altman per Bethesda Softworks. Amazon MGM Studios e Kilter Films producono in associazione con Bethesda Game Studios e Bethesda Softworks.

