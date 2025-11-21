Odissea: le nuove foto confermano i ruoli di Robert Pattinson e Zendaya

Finalmente vengono svelati altri personaggi di Odissea di Christopher Nolan, mentre il film si avvicina alla sua grande uscita nel 2026. Sebbene l’Odissea di Omero sia già stata esplorata in passato in TV e al cinema, Hollywood la vedrà attraverso la regia di Nolan, con il suo adattamento destinato a diventare uno dei film più importanti della prossima estate. Dato che Nolan ha riunito un altro cast stellare, a partire da Matt Damon nel ruolo di Odisseo, Empire ha finalmente rivelato chi interpreteranno Robert Pattinson e Zendaya nell’attesissimo film del 2026.

Mentre la rivista ha condiviso nuove immagini del film (le si può vedere qui), è stato confermato che Pattinson interpreterà Antinoo – il più importante e arrogante dei Proci, i pretendenti che assediano la reggia di Itaca e la mano di Penelope, mentre Zendaya interpreterà la dea Atena. La rivista ha anche svelato un’altra immagine, confermando che John Leguizamo, anch’egli scritturato per il cast di Odissea, interpreterà Eumeo, servo di Odisseo.

Quello che sappiamo sul film Odissea di Christopher Nolan

Il film vanta un ricco cast composto da Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Mia Goth e Corey Hawkins. Per quanto riguarda la trama, questa segue Odisseo, il leggendario re greco di Itaca, nel suo pericoloso viaggio di ritorno a casa dopo la guerra di Troia. La narrazione descrive i suoi incontri con esseri mitici come il ciclope Polifemo, le sirene e la maga Circe, culminando nel suo tanto atteso ricongiungimento con la moglie Penelope.

Ad oggi sappiamo unicamente che Matt Damon interpreta Odisseo, mentre Tom Holland è suo figlio Telemaco e Charlize Theron è la Maga Circe. L’identità dei personaggi degli altri interpreti è ad oggi segreta. Sappiamo inoltre che Nolan ha girato il film interamente in formato IMAX, avvalendosi di nuove tecnologie realizzate appositamente per Odissea. Il regista ha inoltre limitato quanto più possibile l’uso di CGI, con l’obiettivo di ricreare quanto più possibile in modo pratico l’epico mondo descritto da Omero con il suo poema epico.

Il film sarà distribuito al cinema da Universal Pictures dal 16 luglio 2026.